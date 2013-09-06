سومین تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی/ 90 دقیقه دور از فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت 18:50 امروز جمعه در هفته هشتم سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر و در حضور نزدیک به یکصد هزار تماشاگر و به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

در ترکیب تیم فوتبال استقلال سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، حنیف عمران زاده، امیرحسین صادقی، پژمان نوری، ساموئل، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، سیاوش اکبرپور، محمدمهدی نظری و محمد قاضی به میدان رفتند و در ترکیب پرسپولیس نیز نیلسون، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، محمدرضا خانزاده، قاسم دهنوی، رضا حقیقی، محمد نوری، پیام صادقیان، میثم حسینی، غلامرضا رضایی و سیدمهدی سیدصالحی به میدان آمدند.

شروع این دیدار با حملات پرسپولیس همراه بود و این تیم در دقیقه 3 روی یک کرنر صاحب موقعیت مناسبی برای ایجاد خطر شد که ضربه محکم محمدرضا خانزاده با فاصله زیادی از روی دروازه به بیرون رفت. بعد از این حمله استقلالی ها قصد ایجاد موقعیت در زمین پرسپولیس را داشتند که دوبار خطای بازیکنان حریف مانع از این کار شد.

* در دقیقه 6 این دیدار آندرانیک تیموریان توپی را از جناح راست روی دروازه پرسپولیس ارسال کرد که با ضربه مدافع سرخپوشان راهی کرنر شد. این ضربه مجددا با دخالت مدافع پرسپولیس به کرنر رفت که در دومین ضربه نیلسون توپ را به راحتی در اختیار گرفت.

* از دقیقه 6 تا 9 بازی بی هدف و بدون برنامه از سوی هر دو تیم پیگیری شد که بیشتر به خطا روی یکدیگر گذشت. در این بین خطایی که صادقی روی پیام صادقیان انجام داد ثانیه های زیادی از وقت بازی را تلف کرد.

* در دقیقه 10 این دیدار بازی بد و بدون برنامه هر دو تیم ادامه داشت و خطا روی بازیکن حریف حرف اول بازی را می زد. در این دقیقه امیر قلعه نویی اولین اعتراض خود به داور مسابقه را انجام داد و ثانیه های از وقت بازی را تلف کرد.

* در 10 دقیقه دوم این دیدار بازیکنان دو تیم بیش از هر زمان دیگری روی یکدیگر خطا کردند و حتی یک موقعیت خطرناک هم روی دروازه یکدیگر ایجاد نکردند. در برخی صحنه ها نیز خطاها آنقدر ناشیانه بود که صدای تماشاگران را درآورد. تا دقیقه 20 این دیدار حتی یک موقعیت خطرناک هم که تماشاگران را نیم خیز کند روی دروازه ها ایجاد نشد.

* در دقیقه 22 پیام صادقیان این شانس را داشت که نخستین حمله جدی را روی دروازه استقلال پی ریزی کند اما سانتر او را مدافعان استقلال به راحتی برگرداندند تا بازهم موقعیتی ایجاد نشود.

* در دقیقه27 اولین خطر روی دروازه استقلال ایجاد شد. در این صحنه توپی که توسط پژمان نوری با سر دفع کرده بود پشت محوطه جریمه روی پای محمد نوری آمد که ضربه او را رحمتی به کرنر فرستاد. ضربه کرنر هم ثمری برای شاگردان دایی نداشت و توپ به مرکز زمین برگشت.

* در دقیقه 30 بازهم استقلالی ها از خط دفاع توپ بلندی را روی دروازه پرسپولیس ارسال کردند که توپ را محسن بنگر با سر به نیلسون داد اما نظری با این دروازه‌بان برخورد کرد و درگیری لفظی بنگر و نظری باعث شد داور مسابقه به این دو کارت زرد نشان دهد.

* در دقیقه 35 این دیدار استقلال اولین موقعیت را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد که البته خیلی هم خطرناک نبود و ضربه محکم سیاوش اکبرپور از روی دروازه به بیرون رفت.

* در دقیقه 37 پرسپولیس پشت محوطه جریمه استقلال صاحب یک موقعیت ایستگاهی شد که این ضربه را محمد نوری به بیرون زد و موقعیت جدی ایجاد نشد.

* در دقیقه 38 جواد نکونام با ضربه سر جدی ترین موقعیت را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد که ضربه سر وی از درون محوطه جریمه با اختلافی اندک از کنار تیر عمودی دروازه به بیرون رفت.

* فرهاد مجیدی که از ابتدا روی نیمکت نشسته بود در دقیقه 45 این دیدار و به دنبال مصدومیت سیاوش اکبرپور به میدان آمد و مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفت.

در شروع نیمه دوم فرهاد مجیدی درون محوطه شش قدم پرسپولیس صاحب یک موقعیت مطلوب شد که نتوانست توپ را درون دروازه جای دهد تا بهترین موقعیت استقلال از دست برود.

* در دققه 55 این دیدار امیر قلعه نویی دست به یک تعویض در خط حمله زد و آرش برهانی را به جای محمدمهدی نظری وارد بازی کرد.

* خطا روی فرهاد مجیدی در دقیقه 57 یک ضربه ایستگاهی را نصیب استقلال کرد که این ضربه با مداخله مدافعان پرسپولیس به کرنر رفت. ضربه کرنر هم ثمری برای استقلالی ها نداشت.

* در دقیقه 59 محمدرضا خلعتبری برای اولین بار با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت. او جانشین غلامرضا رضایی شد که در این دیدار نتوانست موقعیتی خلق کند.

* فرهاد مجیدی در دقیقه 61 این دیدار با عبور از چند مدافع پرسپولیس توپ ایده الی را برای جی لوید ساموئل ارسال کرد که ضربه محکم این بازیکن از درون محوطه جریمه با اختلاف زیاد به بیرون رفت.

* در دقیقه 62 پیام صادقیان موقعیت مشابهی را ایجاد کرد و با عبور از چند بازیکن استقلال خود را به داخل محوطه جریمه استقلال رساند که مدافع حریف توپش را دفع کرد و قاسم دهنوی توپ برگشتی را با اختلاف زیاد به بالای دروازه زد.

* دو دقیقه بعد محمد نوری کاپیتان پرسپولیس ساموئل را در مرکز زمین با خطا متوقف کرد تا هم یک کارت زرد دریافت کند و همه اجازه موقعیت سازی به این بازیکن را ندهد.

* در دقیقه 69 پیام صادقیان شوت محکمی را روانه دروازه استقلال کرد که رحمتی توپ او را برگرداند.

* دقیقه 75 استقلال قصد نزدیک شدن به دروازه پرسپولیس را داشت که مدافعان پرسپولیس توپ را دفع کردند. در ضد حمله منتظری روی صادقیان خطا کرد و کارت زرد گرفت.

* دقیقه 77 پرسپولیس کمی جلو آمد و دو سانتر روی دروازه استقلال انجام داد که هیچکدام ثمری نداشت و توپ به کرنر رفت. ضربه کرنر را خلعتبری زد که مدافعان استقلال ناقص دفاع کردند.

* در دقیقه 79 علی دایی دست به تعویض دیگری زد و هادی نوروزی را جانشین قاسم دهنوی کرد تا شاید بار هجومی تیمش بیشتر شود.

* در دقیقه 87 پیام صادقیان روی پای جواد نکونام تکل خطرناکی رفت که یک کارت زرد از داور مسابقه گرفت.

* دقایق پایانی این دیدار هم با احتیاط بیش از قبل دو تیم همراه بود و توپ بیشتر در مرکز میدان و به آرامی حرکت می کرد.

* محمد قاضی هم در دقیقه 90 این دیدار به خاطر خطا روی پیام صادقیان کارت زرد گرفت.

هفتاد و هفتمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که دو تیم در دو دیدار گذشته هم به تساوی بدون گل دست پیدا کرده بودند.