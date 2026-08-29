به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: در ۴ ماه نخست امسال بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداریها، دهیاریها و امور عشایر سراسر کشور توزیع شده است.
به گفته سبحانیان، عوارض ارزش افزوده توزیع شده بین این دستگاهها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین نقش مالیات و عوارض ارزش افزوده در تامین درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری، روستایی و عشایر افزود: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور ۱۰۰ درصد عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمههای مربوط به آن را به حساب این دستگاهها واریز میکند.
وی با اشاره به ترتیبات پیشبینیشده در قانون برای توزیع عوارض ارزش افزوده ادامه داد: بر اساس قانون، عوارض ارزش افزوده وصول شده در هر استان بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت و سطح توسعهنیافتگی در همان استان توزیع میشود.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: با این همه، امسال بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۴۰ درصد از منابع ارزش افزوده در اختیار شهرداریها باید برای بازسازی ناشی از جنگ تحمیلی هزینه شود. اما اگر در منطقهای آسیبها حداقلی باشد و مبلغ تخصیصیافته بیش از هزینه مورد نیاز باشد، مازاد آن باید به حساب خاصی در وزارت کشور واریز تا در بازسازی مناطقی که آسیب بیشتری از جنگ دیدهاند، هزینه شود.
به گفته سبحانیان، عوارض ارزش افزوده به یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار برای توسعه شهری، روستایی و عشایری در ایران تبدیل شده و نظام تسهیم و توزیع آن نیز در قانون به گونهای تدوین شده است که به بازتوزیع عادلانه منابع حاصل در سراسر کشور میانجامد.
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