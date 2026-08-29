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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار؛ تلاش محیط‌بانان برای مهار حریق

آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده دیزمار؛ تلاش محیط‌بانان برای مهار حریق

خداآفرین- آتش‌سوزی در محدوده‌های «تیروان» و «خایلار» منطقه حفاظت‌شده دیزمار رخ داده و نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست با حضور در منطقه، عملیات مهار و جلوگیری از گسترش حریق را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی شامگاه شنبه اعلام کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در مناطق تیروان و خایلار واقع در منطقه دیزمار، نیروهای حفاظت محیط‌زیست در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، محیط‌بانان و نیروهای اجرایی با وجود شرایط سخت جغرافیایی و گستردگی عرصه‌های طبیعی، هم‌اکنون در حال تلاش برای مهار شعله‌های آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های دیگر این منطقه ارزشمند هستند.

عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و نیروهای محیط‌زیست با پایش مستمر منطقه، در تلاش‌اند ضمن کنترل کانون‌های آتش، از وارد شدن خسارت بیشتر به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های دیزمار جلوگیری کنند.

جزئیات تکمیلی درباره علت وقوع حریق، وسعت اراضی درگیر و وضعیت نهایی مهار آتش پس از بررسی‌های میدانی و دریافت گزارش نهایی کارشناسان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6931651

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