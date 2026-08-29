به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از حمایت رهبر انقلاب از دولت و تاکید ایشان به حفظ انسجام و امیدواری جامعه، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، با درک شرایط حاکم بر کشور و آگاهی کامل از استراتژی دشمن، که همواره در پی تشدید فشار و جابه‌جایی مستمر میدان نبرد از جنگهای متعارف به سمت جنگهای اقتصادی و اجتماعی است، مقاوم سازی و توانمندسازی اقتصاد کشور را یک ضرورت میداند.

مدنی زاده از برنامه وزارت اقتصاد برای نوسازی حکمرانی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ضروری است همه ارکان این وزارتخانه اعم از بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه ها، گمرک، مناطق آزاد و امور مالیاتی با برنامه ریزی درست، در مسیر ایجاد آرامش و ثبات محیط اقتصادی، تمام سرمایه و ظرفیت خود را مسئولانه به کار گیرند و با تلاش شبانه روزی و روحیه خستگی‌ناپذیر، در جهت رفع مشکلات معیشتی و بهبود رفاه نسبی مردم به عنوان هدف اصلی خود و همچنین حفظ و ثبات ظرفیت‌های تولید و هدایت سرمایه‌های راکد به بازارهای حقیقی و مولد، صیانت از ثبات و تاب‌آوری اقتصاد ملی با اصلاح فرایندها، تسهیل و ترمیم فضای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و رضایت عمومی جامعه در این رهگذار مهم و تاریخی گام بردارد.