به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند شاخص صنایع در جریان مبادلات روز شنبه نشان میدهد بخش عمده صنایع فعال بازار سهام در محدوده مثبت قرار گرفتند.
طبق اعلام سازمان بورس، در این روز، ۳۹ صنعت افزایش شاخص را تجربه کردند و میانگین رشد شاخص صنایع به ۱.۶۵ درصد رسید. در صدر جدول رشد روزانه، شاخص زغالسنگ قرار گرفت و محصولات کامپیوتری، الکترونیک و وسایل ارتباطی نیز بیشترین افزایش را پس از این صنعت به ثبت رساندند. در سوی دیگر، انتشار و چاپ و فنی و مهندسی تنها صنایعی بودند که شاخص آنها کاهش یافت.
۳ صنعت بیشترین افزایش روزانه را به ثبت رساندند
در مبادلات روز شنبه، شاخص ۲۰ صنعت با رشد بیش از ۲ درصد همراه شد. در صدر جدول رشد روزانه، شاخص صنعت زغالسنگ قرار گرفت. شاخص این صنعت با رشد ۳ درصدی به سطح تاریخی ۱۶۵ هزار و ۸۹۱ واحد رسید و میزان رشد آن از ابتدای سال و طی ۶۶ روز کاری به ۱۲۰ درصد رسید.
محصولات کامپیوتری و الکترونیک دومین صنعت برتر بازار سهام بود. شاخص این صنعت با رشد ۲.۹۹ درصدی به سطح یک هزار و ۱۹۳ واحد رسید. این صنعت که بهتازگی به جمع صنایع فعال بازار سهام اضافه شده است، ششمین روز معاملاتی خود را پشت سر گذاشت.
وسایل ارتباطی نیز با ثبت رشد ۲.۹۷ درصدی در رتبه سوم صنایع با بیشترین افزایش روزانه قرار گرفت. شاخص این صنعت در پایان مبادلات به سطح ۵۶ هزار و ۴۴۸ واحد رسید و از ابتدای سال طی ۶۶ روز کاری ۹۳ درصد رشد کرده است.
بازدهی منفی به ۲ صنعت محدود شد
در سوی مقابل، شاخص ۲ صنعت در مبادلات روز شنبه با کاهش همراه شد. بیشترین افت روزانه به شاخص صنعت انتشار و چاپ اختصاص داشت. شاخص این صنعت با کاهش ۲.۷ درصدی در سطح ۵ میلیون و ۴۴۵ هزار واحد قرار گرفت. با وجود افت روزانه، شاخص انتشار و چاپ از ابتدای امسال ۱۰۶ درصد رشد کرده است.
فنی و مهندسی دومین صنعت کاهشی بازار بود. شاخص این صنعت با افت ۰.۸۸ درصدی به سطح ۲۳ هزار و ۱۵۶ واحد رسید. با وجود کاهش شاخص در مبادلات امروز، فنی و مهندسی از ابتدای سال ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
۲۳ صنعت قله تاریخی خود را جابهجا کردند
در پایان مبادلات روز شنبه، شاخص ۲۳ صنعت بار دیگر با عبور از سقفهای قبلی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت. در صدر این فهرست، زراعت با رشد ۱۷۳ درصدی از ابتدای سال و طی ۶۶ روز کاری قرار دارد. پس از آن شاخص محصولات غذایی با رشد ۱۵۴ درصدی و خردهفروشی با افزایش ۱۴۳ درصدی قرار گرفتهاند. شاخص کانی غیرفلزی نیز ۱۳۹ درصد و محصولات فلزی ۱۳۴ درصد از ابتدای سال رشد کردهاند و فرآوردههای نفتی با افزایش ۱۳۳ درصدی و کاشی و سرامیک با رشد ۱۲۸ درصدی در رتبههای بعدی این فهرست قرار دارند.
همچنین شاخص زغالسنگ ۱۲۰ درصد، بانکها و مؤسسات اعتباری ۱۰۶ درصد، اداره بازارهای مالی ۹۵ درصد، قند و شکر و سیمان هر کدام ۸۶ درصد و استخراج کانه فلزی ۸۴ درصد از ابتدای سال افزایش داشتهاند. فلزات اساسی با رشد ۸۲ درصدی، رایانه با افزایش ۸۰ درصدی، ماشینآلات با رشد ۷۴ درصدی، بیمه و بازنشستگی با افزایش ۷۰ درصدی و حمل و نقل با رشد ۵۶ درصدی دیگر صنایعی بودند که در پایان مبادلات امروز در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفتند.
شاخص دستگاههای برقی و چندرشتهای صنعتی هر کدام ۵۳ درصد، منسوجات ۵۱ درصد، محصولات شیمیایی ۳۸ درصد و سرمایهگذاریها ۳۶ درصد از ابتدای سال رشد کردهاند و در پایان مبادلات روز شنبه موفق به ثبت سقف تاریخی جدید شدند.
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