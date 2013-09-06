به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری در پایان دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دربی 77 پایتخت در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی گفت: اصلا بازی خوبی را شاهد نبودیم. به نظرم دو تیم فقط منتظر یک اتفاق بودند اما در طول 90 دقیقه هیچ اتفاقی رخ نداد.

وی اضافه کرد: توپ در طول بازی بیشتر روی هوا بود و بازی کیفیت لازم را نداشت دو تیم می ترسیدند بازنده میدان را ترک کنند و دلم برای تماشاگران می سوزد که از دیروز برای تماشای این دیدار به ورزشگاه آزادی آمده بودند.

نوری در پاسخ به این پرسش که آیا بازی کردن مقابل پرسپولیس روی کار شما تاثیر منفی نگذاشته بود گفت: من چند سال پیش از پرسپولیس جدا شده بودم و بازی برابر این تیم تاثیری بر روی من نداشت وقتی به داخل زمین رفتم تمام فکر و ذکرم این بود که با تمام وجود برای تیم خودم تلاش کنم.

هافبک تیم استقلال در خصوص شعار برخی تماشاگران مبنی بر تبانی در این دیدار عنوان کرد: چنین حرفی منطقی نیست هر دو تیم ترس از شکست را داشتند و محتاط بازی کردند.

وی اضافه کرد: دو تیم قابلیت های فنی خیلی زیادی دارند مخصوصا استقلال که بازیکنان بزرگی را در ترکیب داشت البته این را هم بگویم که ما شانس های بیشتری نسبت به حریف داشتیم اما در مجموع فوتبال خوبی را در زمین ندیدیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب رقابت های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال شامگاه روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و با تساوی بدون گل خاتمه یافت.