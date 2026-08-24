به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی عصر دوشنبه در دیدار و تجلیل از خانواده شهیدان فضلی در شهرستان خمین اظهار کرد: اسناد، آثار و روایات مربوط به حیات طیبه شهدا، ظرفیت عظیمی برای تبیین حقیقت مقاومت و ایجاد موجی جهانی علیه رژیم صهیونیستی و جریان استکبار دارد و باید با رویکردی حرفه‌ای و اثرگذار در سطح ملی و بین‌المللی روایت و معرفی شود.

وی افزود: بهره‌گیری نکردن از این ظرفیت ارزشمند، ناشی از ضعف در شناخت اهمیت و کارکرد فرهنگی و رسانه‌ای این گنجینه است.

موسوی تصریح کرد:باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و فرهنگی، پیام و آرمان شهدا به نسل‌های آینده و افکار عمومی جهان منتقل شود.

وی ادامه داد: شهرستان خمین از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی ارزشمندی برخوردار است که باید با ایجاد زیرساخت‌های فاخر، از جمله موزه‌های تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی، به پایگاهی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: در کنار بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره)، باید فضایی ویژه برای معرفی آثار، نوشته‌ها و زندگی‌نامه شهدای گران‌قدر ایجاد شود تا ابعاد مختلف سیره و مجاهدت آنان به شکلی شایسته به جامعه معرفی شود.

وی افزود: این مجموعه می‌تواند با رویکردی آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، به مرکزی اثرگذار برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با آرمان‌ها و سیره عملی شهدا تبدیل شود.

موسوی بیان کرد: برخی آثار و تصاویر به‌جامانده از شهدا، ظرفیت تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان و ایجاد موج بیداری علیه استکبار را دارد و باید با روایت‌سازی حرفه‌ای و اثرگذار، حقیقت و آرمان آنان در سطح بین‌المللی تبیین شود.

وی گفت: بنیاد شهید آمادگی دارد با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، آثار هنری و مکتوب، اسناد و خاطرات شهدا را گردآوری و در قالب موزه‌ای تخصصی و حرفه‌ای به نمایش بگذارد.

موسوی تصریح کرد: این مجموعه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، به مرکزی ماندگار برای معرفی سیره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تبدیل شود.