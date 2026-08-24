سهم ۵۲ درصدی آذربایجان غربی از تجارت مرزی کشور؛ لزوم حفظ وحدت و انسجام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در همایش هفته دولت و هفته وحدت در مهاباد، با قدردانی از همراهی و انسجام مردم در جنگ تحمیلی رمضان، افزود: مسئولان قدردان انسجام و همراهی مردم هستند که برای پایداری ایران اسلامی شهید تقدیم کرده و در مقاطع حساس، پشتوانه نظام و کشور بوده‌اند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه اگر انسجام و وحدت مردم وجود نداشت، دستیابی به دستاوردها و سربلندی ایران عزیز امکان‌پذیر نبود، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی کشور در روزهای سخت، اعتماد، همدلی و همراهی مردم با یکدیگر و با مجموعه خدمتگزاران است.

رحمانی با تاکید بر اینکه استکبار جهانی و دشمنان امت اسلامی از وحدت مسلمانان هراس دارند، گفت: انسجام و وحدت مردم، مهم‌ترین پشتوانه کشور در عبور از شرایط دشوار و دستیابی به سربلندی ایران اسلامی است.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: امسال ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور در این استان انجام شده که بیانگر ظرفیت و جایگاه مهم آذربایجان‌غربی در مبادلات تجاری و اقتصادی کشور است.

ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده شود

رحمانی اظهار کرد: این استان با برخورداری از مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجارت، صادرات، ترانزیت و مبادلات مرزی دارد که باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در جنگ اخیر که دشمنان از یک طرف کشور ما را مورد هدف قرار دادند و از طرف دیگر در صدد ایجاد تفرقه و آشوب در کشور بودند، وحدت عملی بین مردم آذربایجان غربی شکل گرفت.

وی گفت: سال گذشته یک روز پس از برگزاری همایش سرمایه گذاری اینوا در آذربایجان غربی، حملات دشمن به کشور ما شروع شد و همگان فکر می کردند که سرمایه گذاران دیگر برنامه های خود را عملی نمی کنند.

رحمانی اضافه کرد: اما با وجود تهدیدها و تداوم جنگ هم اکنون پروژه های بسیار بزرگ گردشگری، عمرانی و صنعتی در قالب اینوا در مناطق مختلف استان شروع شد و تعدادی هم به بهره‌برداری رسیدند.

وی یادآوری کرد: هم اکنون چند پروژه گردشگری در مهاباد مانند هتل پنج ستاره، مجتمع گردشگری سد مهاباد واقع در پارک ماموستا هه‌ژار و مجتمع سه راه برهان در حال ساخت است.

مهاباد یکی از قطب‌های مهم تجارت آذربایجان‌غربی است

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این شهرستان دارای توانمندی های بسیار خوبی در زمینه گردشگری و صنایع تبدیلی است و می تواند علاوه بر مردم این مهاباد، برای شهرستان های اطراف نیز ایجاد اشتغال کرده و در توسعه استان نقش داشته باشد.

وی از تجار و بازرگانان مهاباد خواست از فرصت ایجاد شده در مرزهای تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت استفاه کرده و کالاهای مورد نیاز را از طریق رویه جدید کولبری وارد کنند.

رحمانی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران مهابادی در داخل و خارج از کشور برای کمک به شکوفایی اقتصاد این منطقه، طرح های خود را پیشنهاد دهند، تصریح کرد: بخش دولتی هم سعی می کند با تسهیل در اخذ مجوزهای مورد نیاز، زمینه را برای تکمیل زیرساخت ها را فراهم سازد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، افزود: مهاباد یکی از قطب‌های مهم تجارت آذربایجان‌غربی است و دولت برای شکوفایی این ظرفیت در کنار مردم خواهد بود.