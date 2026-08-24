به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و مس شهربابک از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت محمدرضا تارخ به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
ذوبآهن در این مسابقه خیلی زود با یک اتفاق تلخ مواجه شد و از دقیقه ۱۰ با اخراج آرش قادری، ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد؛ موضوعی که کار شاگردان کادر فنی این تیم را برای ادامه مسابقه دشوار کرد.
بازی در دقایق ابتدایی با تلاش دو تیم برای در اختیار گرفتن میانه میدان آغاز شد، اما در دقیقه ۱۰ اتفاق مهم مسابقه رقم خورد. آرش قادری با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد تا ذوبآهن خیلی زود با یک بازیکن کمتر به ادامه مسابقه بپردازد.
پس از اخراج قادری، مس شهربابک تلاش کرد از برتری نفری خود استفاده کند و فشار بیشتری روی دروازه میزبان ایجاد کند. ذوبآهن نیز با عقب کشیدن نسبی و فشردهتر کردن خطوط خود، تلاش داشت مانع از گلزنی تیم میهمان شود.
با وجود تلاش دو تیم، دروازهها تا پایان نیمه نخست بسته ماند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نیمه دوم برای ذوبآهن با یک اتفاق ناگوار آغاز شد. در دقیقه ۴۶، ابوالفضل حسینیفرد به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا مس شهربابک در شرایطی که یک بازیکن بیشتر داشت، با یک گل از میزبان پیش بیفتد.
پس از این گل، ذوبآهن که از همان دقیقه ۱۰ با یک بازیکن کمتر بازی میکرد، برای جبران نتیجه تلاش بیشتری انجام داد. شاگردان تیم اصفهانی با وجود ۱۰ نفره بودن، از حملات خود دست نکشیدند و به دنبال باز کردن دروازه مس بودند.
در سوی دیگر، مس شهربابک نیز تلاش کرد با مدیریت بازی و استفاده از فضای پشت مدافعان ذوبآهن، اختلاف را حفظ کند و حتی به گل دوم برسد.
در ادامه مسابقه، فشار ذوبآهن سرانجام نتیجه داد و در دقیقه ۷۹ سعید کریمی موفق شد گل تساوی تیمش را به ثمر برساند تا شاگردان تیم اصفهانی بازی را به تساوی بکشانند.
پس از گل تساوی، هر دو تیم در دقایق پایانی برای رسیدن به گل برتری تلاش کردند، اما هیچکدام نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند و در نهایت این مسابقه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.
ذوبآهن با این تساوی یک امتیاز دیگر به اندوخته خود اضافه کرد و با ۲ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفت.
مس شهربابک نیز با کسب یک امتیاز از این مسابقه، مجموع امتیازات خود را به ۲ رساند و در جایگاه چهاردهم جدول ایستاد.
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