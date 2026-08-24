سه امتیاز شیرین فجرسپاسی در انزلی/ ملوان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و فجرسپاسی از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت وحید زمانی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر فجرسپاسی به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما دفاع منسجم بازیکنان ملوان و فجرسپاسی مانع از شکل‌گیری موقعیت‌های جدی شد تا دو تیم بدون گل زده راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز شاگردان مازیار زارع برای استفاده از امتیاز میزبانی و رسیدن به گل برتری تلاش کردند و فجرسپاسی تحت هدایت رسول خطیبی نیز چشم به ضدحملات داشت.

در شرایطی که به نظر می‌رسید این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان خواهد رسید، حسین شهابی در دقیقه ۸۷ موفق شد دروازه ملوان را باز کند تا فجرسپاسی در فاصله چند دقیقه تا پایان بازی به گل برتری دست پیدا کند.

ملوان در دقایق پایانی تلاش کرد گل خورده را جبران کند، اما حملات این تیم ثمری نداشت و در نهایت فجرسپاسی با حفظ برتری یک بر صفر، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه خارج از خانه را به دست آورد.

با این نتیجه، فجرسپاسی ۵ امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت و ملوان نیز با ۴ امتیاز در جایگاه هشتم ایستاد.