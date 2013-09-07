به گزارش خبرنگار مهر از مسکو، مراسم شب فرهنگ ایران با سخنان گالی ماناسترووا، مدیر این باشگاه آغاز شد. وی که آشکارا از این حجم استقبال و حضور مشتاقان غافلگیر شده بود، با خوشامدگویی به سفیر جمهوری اسلامی ایران، میزبانی شب فرهنگ ایران با پنج هزار سال سابقه تمدن را افتخاری بزرگ برای مجموعه تحت مدیریت خود دانست و از همکاری‌های رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برگزاری باشکوه این برنامه تشکر کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که این برنامه آغازی برای همکاری‌های گسترده دیگر بین این باشگاه و رایزنی فرهنگی جمهوری ایلامی ایران در مسکو باشد.

مهندس سجادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با سپاسگزاری از ابتکار این باشگاه در برپایی شبی به این دلپذیری و زیبایی که در بردارنده نمونه‌هایی از فرهنگ، هنر و ادبیات ایران است، دوستی و قرابت دو ملت بزرگ ایران و روسیه را مستحکم و ریشه‌دار خواند و برگزاری برنامه‌هایی از این دست را در راستای تحکیم این مناسبات موثر و ثمربخش دانست.

در ادامه برنامه الکساندر پالیشوک، رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه، به تفصیل در باره فرهنگ و تمدن ایران، تاریخ معاصر ایران، انقلاب اسلامی، دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز گستره وسیع همکاری‌های فرهنگی، علمی و ادبی ایران و روسیه سخن گفت.

مدیر بخش فرهنگ شهرداری ناحیه مرکزی مسکو، سخنران بعدی این برنامه بود. وی تمدن، فرهنگ و هنر ایران را با سابقه‌ای چند هزار ساله برای همه دوستداران ظرافت و زیبایی، شکوهمند، چشمگیر و شایان توجه دانست و با اظهار شگفتی از این همه استقبال از این برنامه، آمادگی حوزه تحت مدیریت خود را برای اجرای برنامه‌ای همانند، در یکی از سالن‌های بزرگ مرکز مسکو اعلام کرد.

در ادامه برنامه سه تن از دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو به دکلمه نمونه‌هایی از اشعار فارسی پرداختند که با استقبال گسترده حاضران مواجه شد.

پخش فیلمی مستند درباره فرهنگ، هنر و مناطق دیدنی ایران بخش بعدی برنامه بود و در ادامه دونوازی موسیقی اصیل ایرانی با نوازندگی نی و تنبک، حاضران در برنامه را دقایقی در عالم پررمز و راز نواهای ایرانی غوطه‌ور ساخت.

پذیرایی از حاضران با نمونه‌هایی از غذاهای سنتی ایرانی و نمایش فیلم سینمایی خیلی دور، خیلی نزدیک با دوبله روسی، شب خاطره‌انگیز فرهنگ ایران در قلب مسکو را به رویدادی ماندگار در ذهن علاقمندان ایران عزیز مبدل ساخت.