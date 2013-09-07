حادثه گازگرفتگی در چاه به زندگی چهار جوان پایان داد/ امدادرسانی آتش نشانان از سه شهر به روستای خیج

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل با اعلام خبر حادثه گاز گرفتگی در چاه در روستای خیج نیروهای امداد آتش نشانی گلبهار به محل اعزام شدند که به دلیل کمبود تجهیزات موفق به عملیات نشدند و سپس با نیروهای چناران تماس گرفته شد و این نیروها نیز که تا کنون چنین حادثه ای را تجربه نکرده و امکانات کافی نداشتند با دچار حادثه شدن دو نیروی آتش نشان به مشهد اعلام کمک کردند که با حضور نیروهای پرتلاش آتش نشانی مشهد حادثه پایان یافت.

هفت کشته و مجروح در حادثه گازگرفتگی در چاه

جانشین فرمانده آتش نشانی چناران در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه گازگرفتگی درچاه در روستای خیج شهرستان گلبهار خبر داد و اظهار کرد: ظهر امروز با اعلام چاه افتادگی در روستای خیج گروه آتش نشانان این مرکز با امکاناتی که در اختیار داشتند به محل اعزام شدند که این حادثه متاسفانه چهار کشته برجای گذاشت.

ابراهیم دشتی با بیان اینکه تا کنون با حادثه ای مشابه این حادثه روبه رو نشده بودیم افزود: دو تن از نیروهای آتش نشانی چناران به داخل چاه فرستاده شدند که به علت کمبود اکسیژن دچار مسمومیت شدند.

وی ادامه داد: با وضعیت پیش آمده با نیروهای آتش نشانی مشهد تماس گرفتیم و سومین نیروی آتش نشان با کپسول اکسیژن به چاه فرستاده شد که دو تن مامور آتش نشانی را از چاه خارج کرده و توسط تکنسین های اورژانس تحت مداوا قرار گرفتند.

تنش مردم روستا با نیروهای آتش نشانی

جانشین فرمانده آتش نشانی چناران در توضیح بیشتر گفت: مردم این روستا که اطلاع کافی از ماجرا نداشتند و متاسفانه با برخورد نادرست با نیروهای آتش نشانی خواستار کمک رسانی به عزیزانشان بودند که با حضور یگان های نیروهای انتظامی این افراد آرام شدند واز تنش بیشتر جلوگیری شد.

وی گفت: نیروهای آتش نشانی چناران قبلا با حوادث چاه افتادگی حتی با چاه به عمق 120 متر رو به رو شده بودند اما این چاه که عمق آن 12 متر بود از گاز احاطه شده بود که خارج کردن مصدومان و کشته شدگان را دچار مشکل می ساخت.

دشتی در اشاره به برخورد نادرست مردم با نیروهای خدمتگزار آتش نشان گفت : متاسفانه از اینگونه موارد بارها برای ما اتفاق افتاده و حتی در حادثه ای در گل قوچان برای این نیروها پرونده سازی شد.

سقوط و گازگرفتگی علت مرگ کشته شدگان

رئیس اورژانس مشهد نیز در گفتگو با خبرنگارمهر کشته شدن چهار تن در این حادثه را تایید کرد و گفت: این حادثه به دلیل حفاری و نیاز به اکسیژن رخ داده است .

رضا وفایی نژاد بیان کرد: چهار نفر که همه جوان و درسنین زیر چهل سال بوده اند داخل چاه دچار گازگرفتگی شدند که البته یک نفر در اثر سقوط جان خود را ازدست داده و سه نفر دیگر دچار مسمومیت شده اند.

وی در توضیح بیشتر این حادثه گفت: در این حادثه سه نفر از نیروهای آتش نشان نیز دچار مسمومیت شدند که به بیمارستان ثامن الائمه چناران منتقل شدند و هم اکنون مشکلی ندارند.

به گفته شاهدان در این حادثه که امدادرسانی در آن ساعتی به طول انجامید مردم این روستا که از مرگ عزیزانشان و چگونگی حادثه اطلاعی نداشتند با نیروهای زحمتکش این سازمان برخورد مناسبی نداشتند که با حضور نیروهای انتظامی تنش بوجود آمده برطرف شد و البته وقوع اینگونه حواشی در چنین حوادثی ضرورت آموزش و اطلاع رسانی به مردم در برخورد صحیح در مواقع اضطراری با نیروهای امدادی را هر چه بیشتر نمایان می کند.

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گزارش: زهره رنگ آمیز