مریم سیستانی، دبیر جایزه داستان‌نویسی شازده کوچولو در تماسی با خبرنگار مهر، با اعلام پایان مهلت ارسال آثار به این جایزه گفت: به پایان مهلت فراخوان 315 داستان به دست ما رسید که از این میان حدود 130 داستان در ساعات پایانی به ایمیل جایزه ارسال شد.

وی کیفیت داستان‌ها را خوب توصیف کرد و افزود: این داستان‌ها از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است و ما از شهرها و روستاهای مختلف کشور و حتی از برخی نقاط در افغانستان و کشورهای حوزه آمریکا اثر داریم.

همچنین به گفته دبیر جایزه داستان نویسی شازده کوچولو کوچکترین شرکت کننده در این جشنواره، یک داستان‌نویس 6 ساله است.

سیستانی ادامه داد: داوری جایزه ادبی شازده کوچولو از امروز 17 شهریور آغاز می‌شود و اواخر شهریور هم 25 نفری که به مرحله پایانی راه خواهند یافت، مشخص خواهند شد که از میان آنها 5 نفر انتخاب می‌شوند و نفر برگزیده به عنوان «شاهزاده سرزمین قصه‌ها» انتخاب و معرفی خواهد شد.

مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو، هشتم تيرماه هر سال برابر با 29 ژوئن، سالروز تولد آنتوان دوسنت اگزوپری خالق شازده كوچولو، فراخوان داد. این دوره از مسابقه ادبی شازده کوچولو، ویژه کودکان و نوجوانان داستان‌نویس زیر 15 سال است. برای نفر اول این جایزه، مبلغ نقدی و تندیس شازده کوچولو و برای چهار نفر بعدی، بسته فرهنگی و دیپلم افتخار در نظر گرفته شده است.

این جایزه حامی مالی ندارد.