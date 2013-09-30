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۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

راهیابی 30 داستان‌نویس به مرحله آخر «شازده کوچولو»

راهیابی 30 داستان‌نویس به مرحله آخر «شازده کوچولو»

داوری اولیه مسابقه داستان‌نویسی شازده کوچولو انجام و 30 نفر انتخاب شده‌اند. قرار است نفر برگزیده این مسابقه داستان‌نویسی انتخاب و به عنوان « شاهزاده سرزمین قصه‌ها» معرفی شود.

مریم سیستانی، دبیر جایزه داستان‌نویسی شازده کوچولو در تماسی با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: سه سال پیش، هشتم تیرماه و همزمان با سالروز تولد آنتوان سنت اگزوپری، خالق «شازده کوچولو» فراخوانی اعلام کردیم و از بچه‌های زیر 15 سال خواستیم تا آثار خود را برای ما ارسال کنند. از آن زمان تاکنون جایزه داستان‌نویسی شازده کوچولو برگزار می‌شود.

به گفته دبیر جایزه داستان‌نویسی شازده کوچولو، کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تا پانزدهم شهریورماه فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا اول مهرماه، طبق روال هر سال، داوری اولیه انجام و نفرات راه یافته به مرحله نهایی معرفی شوند. امسال به خاطر بالا بودن سطح کمی و کیفی داستان‌ها، داوری به درازا کشید.

سیستانی با اشاره به این‌که 30 داستان‌نویس به مرحله نهایی راه یافته‌اند، افزود: از این 30 نفر، سه نفر مورد تقدیر قرار می‌گیرند و سه نفر برگزیدگان اول تا سوم جشنواره داستان‌نویسی شازده کوچولو هستند.

مصطفی رحماندوست، حسن محمودی، آنیتا یارکمری، ابوذر قاسمیان و فرشید سادات شریفی داوران مسابقه داستان‌نویسی شازده کوچولو هستند و «شاهزاده سرزمین قصه‌ها» را معرفی می‌کنند.

کد مطلب 2145773

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