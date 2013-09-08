اوباما برای خروج از انزوا به رسانه های آمریکایی متوسل شده است

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: "باراک اوباما " رئیس جمهور آمریکا پس از اینکه نتوانسته است رهبران جهان را برای حمله به سوریه ترغیب کند سعی می کند در برنامه های رادیو و تلوزیونی مردم آمریکا و اعضاء کنگره این کشور را به حمایت از اقدام نظامی علیه سوریه ترغیب کند.

شکست های بین المللی در جلب حمایت

وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته با اینکه اعلام کردند باید پاسخ قاطعی به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه داده شود در عین حال از تائید اقدام نظامی علیه سوریه خوداری کردند و خواستار خویشتنداری آمریکا تا زمان انتشار گزارش بازرسان سازمان ملل شدند.

همچنین وزرای خارجه کشورهای اروپایی در نشست دیروز خود بر انجام هر اقدامی از طریق سازمان ملل متحد تاکید کردند.

"پاپ فرانسیس" رهبر کاتولیک های جهان نیز روز گذشته در مراسم دعا برای صلح در سوریه با تائید نکردن حمله نظامی به سوریه راه کار نظامی برای حل مسئله سوریه را راهکاری بیهوده خواند.

همچنین در هفته گذشته پارلمان انگلیس که قدیمی ترین متحد آمریکا در تمامی جنگ های این کشور بوده است به دولت انگلیس اجازه همراهی با آمریکا در حمله احتمالی به سوریه را نداد.

در پی کناره گیری انگلیس از همراهی آمریکا در این حمله دولت آلمان هم که در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور است اعلام کرد که در جنگ احتمالی علیه سوریه شرکت نخواهد کرد.

همچنین در طول هفته گذشته شهرهای مختلف جهان از جمله پایتخت آمریکا شاهد تظاهرات های ضد جنگ بوده است.

از سویی دیگر خبرهای رسیده از کنگره آمریکا قرار است پس از پایان تعطیلات درباره اقدام نظامی علیه سوریه تصمیم گیری کند بیانگر این است که اکثریت نمایندگان آمریکا اعتقاد دارند که اقدام نظامی آمریکا در سوریه ضرورتی ندارد.

تلاش های رئیس جمهور آمریکا برای خروج از انزوا

به گزارش خبرگزاری "رویترز" ، باراک اوباما روز گذشته در نطقی رادیویی سعی کرد که به مردم آمریکا اطمینان دهد که اشتباهات جنگ عراق را در سوریه تکرار نخواهد کرد و حملات به سوریه محدود و کوتاه مدت خواهد بود، تا شاید از این طریق بتواند افکار عمومی مردم آمریکا را با سیاست های جنگ افروزانه کاخ سفید همراه کند ، حال آنکه ممکن است واکنش های تلافی جویانه سوریه آمریکا را وارد جنگی دراز مدت در منطقه کند و آتش جنگ را به دیگر کشورهای منطقه بکشاند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش برای جلب حمایت مردم و کنگره آمریکا فردا نیز به سوالات مجریان چند تن از شبکه های تلوزیونی آمریکا درباره حمله به سوریه پاسخ خواهد داد از جمله شبکه های "سی ان ان" ، "فاکس نیوز".

همچنین باراک اوباما قرار است روز سه شنبه مجددا برای جلب حمایت مردم وکنگره آمریکا به ایراد سخنرانی در شبکه های تلویزیونی این کشور خواهد پرداخت

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پیمان یزدانی