کشوری نیست که با آن مشاجره نداشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه ، "فوات آکسو" استاد روابط بین الملل دانشگاه یلدز ترکیه با انتقاد از سیاست خارجی دولت ترکیه گفت در صورت ادامه این سیاست ها و رجز خوانی ها ترکیه حمایت بسیاری از کشورها برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را از دست خواهد داد.

وی گفت: ترکیه در حال از دست دادن حمایت کشورهای خاورمیانه و مسلمان است.

آکسو در ادامه افزود: در حال حاضر دولت ترکیه با اروپا هم روابط خوبی ندارد

وی همچنین تصریح کرد : وقتی به خاورمیانه نگاه می کنیم کشوری وجود ندارد که با آن مشاجره نداشته باشیم و من فکر نمی کنم کشوری که با خیلی از کشورها مشکل دارد بتواند حمایت آنها را برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل جلب کند زیرا نمی توان با همه در گیر شد و در عین حال انتظار حمایت هم داشت . این فقط یک رویا است.

در ادامه این گزارش آمده است، دولتمردان ترکیه با ایران ، عراق و روسیه به خاطر اختلاف بر سر سوریه روابط سردی دارند، بعد از برکناری محمد مرسی در مصر روابط مناسبی هم با دولت جدید مصر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نداریم.

در ادامه آمده است که این روزها دولت ترکیه در اقدامی که بیشتر به خودزنی شبیه است بطور صریح انتقادهایی از ساختار سازمان ملل هم می کند.

همچنین "نزهت کاندمیر" نماینده سابق ترکیه در سازمان ملل در این خصوص می گوید: این نوع رجز خوانی های اهانت آمیز و تهاجمی که مقامات ترکیه در پیش گرفته اند نمی تواند نتایج مثبتی داشته باشند و این مسائل در تضاد با هدف تعیین شده کشور برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل است.

شایان ذکر است ترکیه قصد دارد یکی از کرسی های شورای امنیت سازمان ملل را برای سال 2015 تا 2016 در اختیار خود بگیرد.