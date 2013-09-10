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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۵۸

امشب در بازی با اوکراین؛

"فرانک لمپارد" به باشگاه صدتایی‌ها می‌پیوندد

"فرانک لمپارد" به باشگاه صدتایی‌ها می‌پیوندد

سرمربی تیم فوتبال انگلستان از 100 بازی شدن "فرانک لمپارد" در بازی سه‌شنبه این تیم با اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانک لمپارد" چنانچه در بازی امشب مقابل اوکراین به میدان برود، هشتمین بازیکن انگلیسی خواهد بود که تعداد بازی‌هایش به 100 می‌رسد. پیش از این شمار بازی‌های "استیون جرارد" و "اشلی کول" که در حال حاضر در تیم ملی انگلستان حضور دارند از مرز 100 بازی گذشته است.

"روی هاجسون" گفت: فرانک در بازی با اوکراین به میدان می‌رود. من خیلی مربی خوشبختی هستم که سه بازیکن بالای 100 بازی در تیمم خواهم داشت. ما نسبت به بازی مولداوی فقط یک تغییر خواهیم داشت و فقط یک بازیکن را جایگزین ولبک خواهیم کرد.

بازی تیم‌های اوکراین - انگلستان سه شنبه شب در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه المپیک کی‌یف برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2132575

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