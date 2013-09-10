تولید بالغ بر 16 هزار تن انواع جانوران آبزی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیر ولیلو با اشاره به رشد 10 درصدی تولید آبزیان در آذربایجان غربی طی امسال، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 7 هزار تن انواع آبزیان در استان تولید شده که بر اساس پیش بینی های انجام شده امسال 16 هزار و 282 تن انواع ماهی، 302 تن شاه میگو، بیش از 38 تن انواع بچه ماهی و 31 میلیون قطعه تخم چشم زده تولید می شود.

وی اظهار داشت: تعداد 10 تعاونی صید و صیادی با اشتغال بیش از هزار خانوار صیاد و با تولید سالیانه بیش از 5 هزارتن انواع ماهیان بومی و گرمابی در استان فعالیت می کند که سالانه بیش از 400 میلیون ریال تسهیلات بانکی به انها پرداخت می شود.

مدیر کل امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: امسال بالغ بر 22 هزار قطعه بچه ماهی سردابی و بیش از یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در مزارع پرورش ماهی رها سازی شده که این رقم نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.

تجهیز 500 مزرعه تکثیر و پرورش جانوران آبزی در آذربایجان غربی

شیرولیلو ادامه داد: امیدواریم با تجهیز و ماهیدار کردن بیش از 500 مزرعه و مرکز تکثیر و پرورش آبزیان در سال جاری حدود 8 هزار و 927 تن ماهی سردابی و 7 هزار و 161 تن انواع ماهیان بومی و گرمابی تولید و به بازارهای مصرف عرضه شود.

وی از صدور 50 فقره انواع موافقت نامه برای راه اندازی مزارع پرورش ماهی در آذربایجان غربی خبر داد و اضافه کرد: با توجه به روند درخواست های جدید و بازدیدهای کارشناسی به عمل آمده پیش بینی می شود که این رقم تا آخر سال به 80 فقره افزایش پیدا کند.

سرانه مصرف ماهی به ازای هر نفر 6 کیلوگرم است

وی سرانه مصرف ماهی در استان به ازای هر نفر را 6 کیلو گرم دانست و با بیان اینکه این میزان تولید جوابگوی نیاز مصرفی استان است، گفت: اما به دلیل اینکه ماهیان تولیدی در استان مشتریان خارج از استانی نیز دارند لذا به جای ماهیان خارج شده از شمال و جنوب کشور ماهی یا کنسرو وارد می شود.

وی با بیان اینکه واحدهای آبزی پروری آذربایجان غربی کاملا صنعتی هستند، عنوان کرد: این در حالی است که در استخرهای ذخیره آب کشاورزی نیز پرورش ماهی انجام می گیرد که فقط در فصل کشاورزی انجام می شود که جز مزارع پرورش ماهی محسوب نمی شوند.

مدیر کل امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: برای صاحبان استخرهای ذخیره آب کشاورزی بعد از چندین دوره پرورش ماهی در صورت متقاضی بودن و داشتن شرایط لازم به آنها مجوز احداث استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی صادر که با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده شخصی می توانند نسبت به صنعتی کردن مزارع خود اقدام کنند.

تولید روزانه یک میلیون قوطی کنسرو ماهی در آذربایجان غربی

شیرولیلو اظهار داشت: در حال حاضر تعداد یک کارخانه کنسرو ماهی به ظرفیت یک میلیون قوطی در روز، یک کارگاه عمل آوری و بسته بندی ماهی و شاه میگو به ظرفیت 150 تن در سال و یک کارخانه خوراک دام و آبزیان به ظرفیت بیش از 10 هزار تن غذای آبزیان و بیش از 10 سردخانه و صنایع کوچک تولید لوازم و تجهیزات صید و صیادی به طور مستقیم و غیر مستقیم در استان فعال هستند.

وی انواع ماهیان گرمابی، ماهیان سردآبی از جمله قزل آلا و چهارگونه کپور از گونه فیتوفاک، بیگ هد، آمور و کپور معمولی را از جمله ماهیان پرورشی استان دانست و یادآور شد: صدور پروانه، برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، ارائه خدمات فنی و کارشناسی، ارائه تسهیلات بانکی و سیاستگذاری کلان تولید مواد اولیه مورد نیاز آبزیان و اجرای پروژه های زیربنائی توسط اداره شیلات در حال انجام است.