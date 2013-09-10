قرار است خطیب مشکلات را برطرف کند/ اگرهم مدال نگرفتید برای ما پهلوانید

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری پیش از اعزام تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به رقابت‌های جهانی مجارستان برای دادن روحیه به ملی‌پوشان در خانه کشتی حاضر شد و هدایایی را به آنها اهدا کرد. در این بازدید کیومرث هاشمی، حمید سجادی، حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی، حسن رنگرز نایب رییس فدراسیون و محمدرضا توپچی دبیر فدراسیون در این دیدار حضور داشتند.

ابتدا علی بیات سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در صحبت‌هایی گفت: " ما مدت‌ها چشم به راه مسوولین بودیم و شما اولین کسی هستید که به خانه کشتی می‌آیید. سه ماه است که تمرینات سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. ضمن خیرمقدم امیدواریم که شما را بیشتر زیارت کنیم."

همچنین بهرام مشتاقی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی خطاب به صالحی امیری افزود: " حضور شما در وزارتخانه را تبریک می‌گویم و خوشحالم که به این‌جا آمده‌اید. ما از 5 فروردین اردوهای خود را شروع کرده‌ایم و به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شده‌ایم اما بعد از آن به خاطر نبود بودجه، حضورمان در چند تورنمنت بین‌المللی لغو شده و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بدون رقابت‌های تدارکاتی به مسابقات جهانی اعزام می‌شوند."

وی افزود: " در کشتی فرنگی از چهار جوان که برای اولین بار در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند استفاده می‌کنیم. شاید خیلی‌ها ندانند ولی این تیم، تیمی که قهرمان المپیک شد نیست و به این دلیل این موضوع را گفتم که توقع بالایی وجود نداشته باشد. هرچند که تیم ما بسیار خوب است و همه امیدواریم."

در ادامه سرپرست‌های تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی، نفرات تیم‌های ملی کشتی و اعضای کادر فنی را به صالحی امیری معرفی کردند و او با آنها به خوش و بش پرداخت.

در ادامه صالحی امیری خطاب به ملی‌پوشان گفت: " کشتی رشته‌ی مورد علاقه‌ی ذاتی من است و اولین دیداری هم که داشتم از خانه کشتی بود چون حیفم آمد شما را نبینم. من از مشکلات بی‌اطلاع نیستم و همین امروز از آقایان سجادی، هاشمی و خطیب خواستم که تلاش کنند تا نیازهای حداقلی عزیزان را فراهم کنند. آقا رسول هم همیشه دلگرمی ما و شما بوده و به او قول داده‌ام که نیازهایتان را برطرف کنم."

وی افزود: " آنچه گذشته مورد رضایت ما نبوده اما بیایید با هم توافق کنیم که به گذشته برنگردیم؛ چون گذشته قابل برگشت نیست. قول می‌دهیم که شرایط شما تغییر کند و مشکلات حل شود. ان‌شاءالله که از مجارستان با مدال بازخواهید گشت و اگر هم مدال نیاورید برای ما پهلوانید. شخصیت و پهلوانی شما ارزشش از ده‌ها مدال بیشتر است اما با گرفتن مدال، دل مردم ایران را شاد خواهید کرد."

صالحی امیری ادامه داد: " ما تلاش می‌کنیم که به فراخور توانمان حمایت لازم را داشته باشیم و از خطیب می‌خواهم که با آقایان سجادی و هاشمی نیازها را شناسایی و برطرف کنند. دوستان همه همراهی خواهند کرد تا کسی دغدغه‌ی ذهنی به غیر از کشتی نداشته باشد."

وی هم‌چنین بیان کرد: " باور کنید تعارف نیست و من تک‌تک شما را دوست دارم؛ چون شما مثل برادرهای من هستید. باید به سمتی برویم که ورزش های اصلی مثل کشتی هویت خود را حفظ کنند. تا زمانی که من هستم نمی‌گذارم کشتی در چم و خم مشکلات گیر بیفتد. ان‌شاءالله شما هم با پیروزی و سرافرازی به ایران بازمی‌گردید و دل ملت را شاد می‌کنید."

سرپرست وزارت ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: " قرار است آقای خطیب با کمک دوستان مشکلات را برطرف کنند تا رسول خادم روی بحث‌های تکنیکی و فنی تمرکز داشته باشد. من امروز حتما با خادم و خطیب جلسه می‌گذارم تا مشکلات مالی را برطرف کنم."

وی گفت:‌ اولویت اول ما کشتی است. مشکلات کشتی آنچنان زیاد نیست و با برگزاری چند جلسه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. همه باید همدل شویم و کمک کنیم تا مشکلات تمام فدراسیون‌ها را حل کنیم. امیدوارم کشتی‌گیران با دست پر از مسابقات جهانی بازگردند. باید به سمتی برویم که موفقیت‌های المپیک تکرار شود.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر حمایت از تیم‌های کشتی برای حضور قدرتمند در رویدادهای جهانی خاطرنشان کرد: با تمام توان از این تیم‌ها حمایت خواهیم کرد.

صالحی امیری با ابراز خوشحالی از ماندن رشته‌ کشتی در المپیک افزود: برخی از مسائل وجود دارد که آن‌قدری هم که مطرح می‌شد مهم نیست. مسائل مالی طبیعی است. با کارهایی که انجام خواهیم داد این مشکلات به زودی حل خواهند شد.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالی در مورد مسائل و مشکلات گذشته‌ فدراسیون‌ها گفت: بنا نداریم به گذشته بازگردیم و فقط می‌خواهیم به آینده نگاه کنیم. مطمئنا تیم‌های ما هم‌چنان غرورآفرین خواهند بود و افتخارات بسیاری را برای ورزش ما کسب خواهند کرد.

صالحی امیری در مورد اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: بر اساس یک تقسیم‌بندی مشخص خواهیم کرد که کدام تیم‌ها امسال و سال آینده به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد تا از آنها حمایت کنیم. تقسیم‌بندی ما بر اساس اولویت‌های ملی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی مسائل مالی فدراسیون‌ها افزود: تلاش می‌کنیم ساز و کاری ایجاد کنیم که فدراسیون‌ها در زمینه‌ی مسائل مالی خودکفا باشند و استقلال خود را حفظ کنند.