به گزارش خبرگزاری مهر، حزب اسلامی کار با صدور بیانیه ای دلیل اخراج الهه راستگو از این حزب را توضیح داد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

حزب اسلامی کار که در سال ۱۳۷۷ توسط جمعی از علاقه مندان به شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی که کار حزبی را عبادت می‌دانست، تاسیس گردید و همه اعضاء خود را نیزموظف به رعایت کامل ارزش‌های اخلاقی و اسلامی نموده و به استناد دستورات الهی و همچین مرامنامه و اساسنامه حزب، راستی و صداقت در گفتار و رفتار را به عنوان اصلیترین مبنای کار تشکیلاتی قرارداده است و دو رویی وترجیح منافع شخصی بر مصالح عمومی را به عنوان ضد ارزش و آفت کار تشکیلاتی دانسته و مصداق آیه شریفه «لم تقولون ما لا تفعلون» می‌داند که می‌تواند زایل کننده اعتماد انسان‌ها نسبت به یکدیگر باشد.

با توجه به اینکه ظرف روزهای گذشته اتهاماتی به سرکار خانم الهه راستگو عضو حزب اسلامی کار مبنی بر تخطی از مرامنامه و اساسنامه و آیین نامه‌های حزب و زیر پا گذاشتن ارزش‌های ذکرشده در فوق وارد گردید، شورای مرکزی حزب اسلامی کار در جلسه مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ خود بررسی و اتخاذ تصمیم دراین خصوص را طبق اساسنامه حزب به شورای داوری ارجاع کرد. شورای داوری حزب نیز در تاریخ ۲۰/۶/۹۲ در محل دفتر مرکزی حزب و با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و با بررسی مدارک و مستندات موجود و نیز اظهارات پنج تن از شهود، رای خود را مبنی بر اخراج نامبرده از حزب اسلامی کار صادر کرد. طبق آیین نامه، رای صادره ظرف مدت یک هفته قابل اعتراض می‌باشد. ضمن اینکه خانم الهه راستگو به رغم دعوت رسمی و کتبی، از حضور در جلسه شورای داوری امتناع کرد.

لازم به توضیح است که در شورای داوری رای نامبرده درجریان انتخاب شهردار تهران هرچند که برخلاف عرف و رویه کار تشکیلاتی و حزبی بود، ولی جزو موارد اتهامی قرار نگرفت، بلکه تخطی وی از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی منجر به صدور چنین رایی درباره ایشان گردید. در هر حزبی اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا نیز رعایت روش‌های اخلاقی و تشکیلاتی جزو الزامات اولیه است. بخصوص آنکه در بین اصلاح طلبان فرد دیگری نیز بوده که به کاندیدای رقیب رای داده است اما در خصوص عدم رعایت موازین تشکیلاتی و اخلاقی هم اکنون مورد اتهام قرار ندارد. در پایان حزب اسلامی کار با توجه به اینکه خانم الهه راستگو به همراه دو نفر دیگراز طریق این حزب در لیست اصلاح طلبان قرارگرفتند و توانستند از طریق آرای مردم تهران به شورای شهر ورود پیدا کنند، به دلیل رفتار غیر مسئولانه خانم الهه راستگو صادقانه از مردم پوزش می‌طلبد و تلاش می‌کند تا با به کارگیری سازوکارهای لازم، درآینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نماید.