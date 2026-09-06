احتمال نامزدی پسر بایدن در انتخابات؛ «نماینده معتادان خواهم بود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، هانتر پسر جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا حضور خود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد نکرد و گفت که می تواند نماینده گروه معتادان باشد.

وی در یک گفتگوی مطبوعاتی اضافه کرد: در صورتی که از حمایت شما برخوردار باشم ناگزیر به حضور در انتخابات خواهم شد.

هانتر که پیشتر به مشکلات خود ناشی از اعتیاد به مواد مخدر اعتراف کرده بود گفت که ۵۰ میلیون آمریکایی از اعتیاد رنج می برند.

وی همچنین دارای پرونده کیفری بود که در پایان دوره ریاست جمهوری بایدن با عفو پدرش رو به رو شد.