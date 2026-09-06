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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۳

آتش‌سوزی ناشی از برق در تابستان در کاشان افزایش یافت

آتش‌سوزی ناشی از برق در تابستان در کاشان افزایش یافت

کاشان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان با اشاره به اینکه مشکلات و اتصالات برقی از عوامل پرتکرار آتش‌سوزی‌های ساختمانی است، نسبت به افزایش خطر حریق‌های ناشی از برق در فصل تابستان هشدار داد.

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال می‌تواند احتمال بروز حوادث برقی را افزایش دهد، اظهار کرد: استفاده همزمان از کولرهای گازی و آبی، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و سایر وسایل پرمصرف، در صورتی که ظرفیت سیم‌کشی و تجهیزات برق ساختمان متناسب با میزان مصرف نباشد، می‌تواند موجب گرم شدن بیش از حد سیم‌ها و اتصالات و در نهایت بروز حریق شود.

وی افزود: استفاده از سیم و کابل، پریز، دوشاخه، سه‌راهی و چندراهی‌های غیراستاندارد و بی‌کیفیت نیز از عوامل مهم ایجاد حرارت و جرقه در شبکه برق ساختمان است؛ چراکه افزایش مقاومت در محل اتصالات می‌تواند موجب داغ شدن، ذوب شدن عایق و آغاز آتش‌سوزی شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان، اتصالات شل و فرسوده را از دیگر عوامل خطرناک دانست و گفت: گاهی یک پریز یا ترمینال از ظاهر سالمی برخوردار است، اما شل شدن یا فرسودگی اتصال داخلی آن، به‌ویژه هنگام استفاده از وسایل پرمصرف، می‌تواند موجب ایجاد حرارت شدید و حریق شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات استاندارد و متناسب با بار مصرفی، از شهروندان خواست از قرار دادن چند وسیله برقی پرمصرف به‌صورت همزمان روی یک مدار یا چندراهی خودداری کنند و از سه‌راهی‌ها و چندراهی‌های ارزان‌قیمت و غیراستاندارد برای وسایل پرمصرف استفاده نکنند.

فدائی همچنین نسبت به بی‌توجهی به علائم هشداردهنده در تجهیزات برقی هشدار داد و افزود: سیم‌های فرسوده، پریزهای لق یا تغییررنگ‌داده، دوشاخه‌های داغ‌شونده و هرگونه بوی سوختگی یا پلاستیک داغ باید جدی گرفته شود و در کوتاه‌ترین زمان توسط فرد متخصص مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: قطع مکرر فیوز یک علامت هشدار است و نباید با تعویض آن با فیوز آمپراژ بالاتر، مشکل را پنهان کرد؛ بلکه علت باید توسط متخصص شناسایی و برطرف شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان با تأکید بر پرهیز از سیم‌کشی و تعمیرات برقی به‌صورت خودسرانه و غیرتخصصی خاطرنشان کرد: بسیاری از حریق‌های ناشی از برق قابل پیشگیری هستند و رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه به علائم هشداردهنده می‌تواند از وقوع خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

وی گفت: در صورت مشاهده بوی سوختگی، دود، جرقه یا حریق برقی، شهروندان در صورت امکان و بدون به خطر انداختن جان خود، برق را از محل ایمن قطع کرده، از محل خطر فاصله بگیرند و در سریع‌ترین زمان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند.

کد مطلب 6938524

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