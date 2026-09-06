روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال می‌تواند احتمال بروز حوادث برقی را افزایش دهد، اظهار کرد: استفاده همزمان از کولرهای گازی و آبی، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و سایر وسایل پرمصرف، در صورتی که ظرفیت سیم‌کشی و تجهیزات برق ساختمان متناسب با میزان مصرف نباشد، می‌تواند موجب گرم شدن بیش از حد سیم‌ها و اتصالات و در نهایت بروز حریق شود.

وی افزود: استفاده از سیم و کابل، پریز، دوشاخه، سه‌راهی و چندراهی‌های غیراستاندارد و بی‌کیفیت نیز از عوامل مهم ایجاد حرارت و جرقه در شبکه برق ساختمان است؛ چراکه افزایش مقاومت در محل اتصالات می‌تواند موجب داغ شدن، ذوب شدن عایق و آغاز آتش‌سوزی شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی کاشان، اتصالات شل و فرسوده را از دیگر عوامل خطرناک دانست و گفت: گاهی یک پریز یا ترمینال از ظاهر سالمی برخوردار است، اما شل شدن یا فرسودگی اتصال داخلی آن، به‌ویژه هنگام استفاده از وسایل پرمصرف، می‌تواند موجب ایجاد حرارت شدید و حریق شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات استاندارد و متناسب با بار مصرفی، از شهروندان خواست از قرار دادن چند وسیله برقی پرمصرف به‌صورت همزمان روی یک مدار یا چندراهی خودداری کنند و از سه‌راهی‌ها و چندراهی‌های ارزان‌قیمت و غیراستاندارد برای وسایل پرمصرف استفاده نکنند.

فدائی همچنین نسبت به بی‌توجهی به علائم هشداردهنده در تجهیزات برقی هشدار داد و افزود: سیم‌های فرسوده، پریزهای لق یا تغییررنگ‌داده، دوشاخه‌های داغ‌شونده و هرگونه بوی سوختگی یا پلاستیک داغ باید جدی گرفته شود و در کوتاه‌ترین زمان توسط فرد متخصص مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: قطع مکرر فیوز یک علامت هشدار است و نباید با تعویض آن با فیوز آمپراژ بالاتر، مشکل را پنهان کرد؛ بلکه علت باید توسط متخصص شناسایی و برطرف شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان با تأکید بر پرهیز از سیم‌کشی و تعمیرات برقی به‌صورت خودسرانه و غیرتخصصی خاطرنشان کرد: بسیاری از حریق‌های ناشی از برق قابل پیشگیری هستند و رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه به علائم هشداردهنده می‌تواند از وقوع خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

وی گفت: در صورت مشاهده بوی سوختگی، دود، جرقه یا حریق برقی، شهروندان در صورت امکان و بدون به خطر انداختن جان خود، برق را از محل ایمن قطع کرده، از محل خطر فاصله بگیرند و در سریع‌ترین زمان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند.