به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد رضوی صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در آذربایجان شرقی، ضمن تقدیر از همدلی و هم‌افزایی مدیران استان، بر ضرورت ارتقای آگاهی مدیران نسبت به قوانین، پیگیری مطالبات رفاهی کارکنان و تحول در فرآیند ارائه خدمات به ذی‌نفعان تأکید کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز خرسندی از فضای حاکم بر مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: خوشبختانه همدلی و هم‌افزایی مطلوبی میان اعضای شورای هماهنگی مدیران استان شکل گرفته است.

رضوی این دستاورد را مرهون تلاش‌های مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی دانست و بر تداوم این همکاری‌ها برای پیشبرد مأموریت‌های سازمانی تأکید کرد.

پیگیری اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفاه و معیشت کارکنان اشاره کرد و گفت: در حوزه معیشت کارکنان، موضوع اجرای «فوق‌العاده خاص» با جدیت در حال پیگیری است و درخواست مربوط به آن نیز ثبت شده است.

رضوی افزود: اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف شمولیت بخشی از رفاهیات در کسورات بازنشستگی نیز از اولویت‌های فعلی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ضرورت تحول در ساختار ارائه خدمات

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای اداری و حذف بروکراسی‌های زائد گفت: تحقق مأموریت‌های سازمان در گرو جلب رضایت ذی‌نفعان است و باید در شیوه‌های آموزشی و فرآیندهای درون سازمانی نیز تغییر و تحول ایجاد شود.

معاون وزیر کار ادامه داد: باید با بررسی دقیق انتظارات ذی‌نفعان، سطحی از خدمات باکیفیت و ملموس به آنان ارائه شود و در این مسیر، بازخورد خدمت‌گیرندگان باید به عنوان شاخص اصلی سنجش تغییرات مثبت در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

شناسایی فرآیندهای زائد اداری

رضوی در پایان با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی ساختارهای اداری خاطرنشان کرد: فرآیندهای زائد اداری که مانع چابکی ساختار سازمانی هستند باید شناسایی و اصلاح شوند.

وی افزود: بازخورد خدمت‌گیرندگان شاخص اصلی برای سنجش تغییرات مثبت است و باید با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر مدیریتی، منابع استانی را در مسیر ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان هدایت کنیم تا زمینه تحقق رضایت آنان فراهم شود.