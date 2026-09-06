ناجی شهیب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت خرما با رقم زودرس «استعمران» از نخلستان‌های شهرستان آغاز شده است و به تدریج برداشت سایر ارقام نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تنوع ارقام خرما در نخیلات این شهرستان افزود: ۷۰ درصد خرمای تولیدی آبادان را رقم استعمران، ۲۵ درصد را رقم «برحی» و پنج درصد باقی‌مانده را سایر ارقام تجاری و بومی تشکیل می‌دهند.

شهیب‌زاده به پتانسیل تجاری این محصول اشاره کرد و توضیح داد: خرمای تولیدی آبادان علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی، ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات به بازارهای هدف خارجی دارد که کیفیت، سلامت و بازارپسندی محصول نقش مستقیمی در ارتقای ارزش اقتصادی آن ایفا خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان با تأکید بر لزوم برداشت اصولی بیان کرد: به نخل‌داران توصیه می‌شود با رعایت دقیق اصول بهداشتی و فنی در زمان چینش، از آسیب‌دیدگی محصول و افزایش ضایعات جلوگیری به عمل آورند.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در برداشت، حمل استاندارد و حفظ کیفیت ظاهری و بافتی خرما، بستر مناسبی را برای عرضه موفق‌تر در بازارهای جهانی و افزایش درآمد بهره‌برداران این بخش فراهم می‌سازد.