از امتیازاتی که در خانه از دست می دهیم، کلافه ام!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی شامگاه روز پنجشنبه پس از تساوی دو بر دو تیم تراکتورسازی برابر ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از همه تماشاگران که در طول بازی و حتی پس از پایان بازی با اینکه نتیجه مورد رضایت آنها نبود از تیم حمایت کردند، تشکر می کنم و بابت نتیجه ای که به دست آمده از همه هواداران معذرت می خواهم.

وی ادامه داد: در این بازی ما با تمام وجود برای پیروزی و کسب نتیجه ای مطلوب وارد میدان شده بودیم اما نتوانستیم از موقعیت های گلزنی خود به خوبی استفاده کنیم، با این حال تیم حریف از هیچ دو گل به ثمر رساند.

جلالی تصریح کرد: این که ما در بازی های خانگی امتیاز از دست می دهیم، عذاب آور است و در این شرایط روی کره زمین هیچ کس مثل من کلافه نیست، ما می رویم از دو بازی بیرون از خانه در اصفهان شش امتیاز می گیریم، صبا را در قم می بریم اما در تبریز با مس، گسترش فولاد و ملوان مساوی می کنیم.

وی افزود: ما باید بیشتر کار کنیم تا شرایط را در بازی های خانگی هم به سود خود عوض کنیم، البته در بازی هایی که ما در تبریز بازی می کنیم یکی اینکه فشار روانی روی بازیکنان زیاد است و دیگری اینکه تیم های حریف بازی بسته ای مقابل ما ارائه می دهند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز امشب در بازی خانگی برابر تیم ملوان بندرانزلی با تساوی دو بر دو متوقف شد.