سیاوش اکبرپور بازی با بوریرام را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم اظهار داشت: از بین بازیکنان استقلال تنها سیاوش اکبرپور را به دلیل آسیب‌دیدگی نمی‌توانیم همراه خود به تایلند ببریم. از پای این بازیکن عکس گرفتیم که نشان‌ دهنده دو و نیم ساعت خونریزی در پای وی داشت از این رو تصمیم گرفتیم این بازیکن در تهران بماند و به مداوای خود بپردازد.

وی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال درخصوص وضعیت نوری هم گفت: خوشبختانه او مشکلی ندارد. از این بازیکن هم عکس گرفتیم و مشکل خاصی وجود نداشت تا نوری هم بتواند استقلال را مقابل بوریرام همراهی کند. شرایط خسرو حیدری هم خوب است و این بازیکن نیز مشکلی برای همراهی ما در برابر بوریرام ندارد.

دیدار برگشت تیم‌های استقلال و بوریرام در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز 27 شهریورماه در تایلند برگزار می‌شود. در بازی رفت تیم استقلال با یک گل برنده شد.