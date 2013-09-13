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۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱

معاون پزشکی استقلال خبر داد:

سیاوش اکبرپور بازی با بوریرام را از دست داد

سیاوش اکبرپور بازی با بوریرام را از دست داد

مهاجم تیم فوتبال استقلال تهران که هفته گذشته در نیمه اول دیدار دربی پایتخت مصدوم شد و نتوانست به بازی خود ادامه دهد به خاطر آسیب دیدگی بازی هفته آینده برابر بوریرام را نیز از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نوروزی معاون پزشکی باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم اظهار داشت: از بین بازیکنان استقلال تنها سیاوش اکبرپور را به دلیل آسیب‌دیدگی نمی‌توانیم همراه خود به تایلند ببریم. از پای این بازیکن عکس گرفتیم که نشان‌ دهنده دو و نیم ساعت خونریزی در پای وی داشت از این رو تصمیم گرفتیم این بازیکن در تهران بماند و به مداوای خود بپردازد.

وی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه استقلال درخصوص وضعیت نوری هم گفت: خوشبختانه او مشکلی ندارد. از این بازیکن هم عکس گرفتیم و مشکل خاصی وجود نداشت تا نوری هم بتواند استقلال را مقابل بوریرام همراهی کند. شرایط خسرو حیدری هم خوب است و این بازیکن نیز مشکلی برای همراهی ما در برابر بوریرام ندارد.

دیدار برگشت تیم‌های استقلال و بوریرام در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز 27 شهریورماه در تایلند برگزار می‌شود. در بازی رفت تیم استقلال با یک گل برنده شد.

کد مطلب 2134762

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