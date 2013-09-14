به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "ترانه های قدیمی" نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان که قرار بود جمعه 22 شهریور ماه به اجرای خود پایان دهد به دلیل استقبال علاقمندان تا یک هفته دیگر تمدید شد.

"ترانه‌های قدیمی" با بازی علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، حبیب رضایی، افشین هاشمی، اشکان خطیبی، علی سرابی،سحر دولت‌شاهی، بهاره مشیری و معصومه رحمانی تا 29 شهریور در تالار شمس سازمان فرهنگی هنری اکو روی صحنه می‌رود.

بازیگران در اجرای شب گذشته 22 شهریور ماه این نمایش به خاطر باز شدن خانه سینما همگی با نشان خانه سینما روی صحنه حاضر شدند. محمد رحمانیان نیز در پایان اجرا از باز شدن خانه سینما ابراز خرسندی کرد و بازیگران و تماشاگران همگی با هم سرود "ای ایران" را دکلمه کردند.

"ترانه‌های قدیمی" هر روز در دو سانس 20 و 22 در تالار شمس به نشانی خیابان موحد دانش (اقدسیه)، شرق به غرب بعد از آجودانیه، کوچه نیلوفر، پلاک 3 روی صحنه می‌رود.