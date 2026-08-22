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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

پنل جدید نسخه نویسی الکترونیک از یکشنبه فعال می شود

پنل جدید نسخه نویسی الکترونیک از یکشنبه فعال می شود

پنل نسخه نویسی الکترونیک نوین از روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ جایگزین پنل ERX (نسخه قبلی) می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای توسعه و بهبود خدمات نسخه نویسی الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران، پنل نسخه نویسی نوین به عنوان پنل جدید تجویز و ارائه خدمات پزشکی جایگزین پنل قبلی خواهد شد.

سازمان بیمه سلامت ایران به پزشکان توصیه کرد با توجه به اعمال برخی بهبودها و تغییرها در فرآیندهای سامانه نسخه نویسی الکترونیک نوین، قبل از اول شهریور با ورود به پنل NRX و مشاهده فیلم‌های آموزشی، با محیط و فرآیندهای پنل جدید آشنا شوند.

پزشکان می‌توانند در صورت نیاز به راهنمایی از طریق تماس با شماره تلفن ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران یا ارسال پیغام و تماس با کارشناسان اداره‌های سازمان بیمه سلامت از طریق گروه‌های استانی، موضوع را پیگیری کنند.

کد مطلب 6923596
حبیب احسنی پور

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