پنل جدید نسخه نویسی الکترونیک از یکشنبه فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای توسعه و بهبود خدمات نسخه نویسی الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران، پنل نسخه نویسی نوین به عنوان پنل جدید تجویز و ارائه خدمات پزشکی جایگزین پنل قبلی خواهد شد.

سازمان بیمه سلامت ایران به پزشکان توصیه کرد با توجه به اعمال برخی بهبودها و تغییرها در فرآیندهای سامانه نسخه نویسی الکترونیک نوین، قبل از اول شهریور با ورود به پنل NRX و مشاهده فیلم‌های آموزشی، با محیط و فرآیندهای پنل جدید آشنا شوند.

پزشکان می‌توانند در صورت نیاز به راهنمایی از طریق تماس با شماره تلفن ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران یا ارسال پیغام و تماس با کارشناسان اداره‌های سازمان بیمه سلامت از طریق گروه‌های استانی، موضوع را پیگیری کنند.