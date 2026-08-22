به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده در مراسم یادبود و گرامیداشت قربانیان تروریسم، اظهار داشت: حقیقت ماجرا این است که هیچ وقت در تاریخ معاصر ایران به این سطح جبهه حق و باطل از هم تفکیک نشده بود و من تصور نمی‌کنم که هیچ وقت از صحبت کردن از موضوع تروریسم انقد راحت بوده باشد.



وی گفت: در زمان‌هایی اسم تروریسم را پوشاندند و به کشورهای محتلف فروختند اما آنچه در ایران اتفاق افتاد جبهه ترور در برابر جبهه مقاومت است.



وی افزود: یک موزه ای در برلین هست بنام جنایات آلمان نازی؛ جا دارد ما نیز موزه ترور تهران را تاسیس کنیم.



خطیب زاده عنوان کرد: آنچه که در طی این چندسال توسط جبهه ترور بر علیه مردم ایران و این کشور انحام شده برای همیشه تاریخ می ماند، اما در مقابل آن شکوهی از مقاومت و ایستادن قربانیان وجود دارد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه افزود: حبهه ترور فکر میکرد وقتی دست به ترور ببرد ریزشی در بدنه نظامی و امنیتی اتفاق می افتد و اتفاقی که در زمان فروپاشی شوروی اتفاق افتاد در ایران هم اتفاق می افتد؛ اما بالعینه دیدند که مقامات، نظامی ها و سربازان و دیپلمات‌ها همه به احترام ایران ایستادند.



وی گفت: ده‌ها سند افتخار این ملت در اوج فضای ترور جبهه غربی استکبار وجود دارد.



خطیب زاده افزود: این جنگ که جدیدترین آن تروریسم اقتصادی است که علیه ملت ایران آغاز کردند. بدانید هزاربار یک مسیر خطا را بروند به همان شکست خواهند رسید. تمام انحرافات ادراکی وگزاره های معیوبی که درست کرده بودند که این ملت تاب اوری ندارد و ارتش و سپاه توان پاسخگویی ندارند و … تمامی گزاره های معیوبشان شکست خورده است.



وی ادامه داد: همه ما میدانیم باید برعهد خودمان استوار بمانیم و در این مسیر باقی بمانیم. قطعا مسیر استقامت تمام نشده است.

خطیب زاده گفت: حاکمیت که وظیفه اصلی پاسداری از این ملت را دارد، ان‌شاءالله در کنار ملت این مسیر را جلو می‌برد و همگی باهم سرود عزت را در این مرز و بوم خواهیم خواند.



وی خطاب به خانواده شهدا، گفت: ان‌شاءالله شهدای شما برای همه ما شفیع باشند. وزارت خارجه در مسیر احقاق حق وصیانت از حقوق شما و همه قربانیان دستورالعمل مشخصی داشته است اما تمام تلاشش را در مجامع بین اللمللی می‌کند.



رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه عنوان کرد: کشورهایی مثل ایران که متعهد به ارزشهای مشترک بشری هستند در چارچوب مسئولیت ذاتی‌شان به مسیر ادامه خواهند داد و بنده به آینده امیدوار هستم.