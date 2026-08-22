افتتاح و کلنگ زنی ۷۰ پروژه با اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومان در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس شهدای دولت و شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به نقش مهم رسانهها در انعکاس اقدامات و دستاوردهای دولت اظهار کرد: نقش اصحاب رسانه در انعکاس اخبار، نقد منصفانه و مستند و کمک به مجموعههای اجرایی برای اجرای بهتر سیاستها و برنامهها نقشی مهم و کمنظیر است.
وی افزود: ما از نقد منصفانه رسانهها استقبال میکنیم و انتظار داریم رسانهها با رعایت تعادل، واقعیتها را بدون کم و زیاد و بدون دخل و تصرف منعکس کنند چراکه مردم نیاز دارند در جریان اقدامات و خدمات انجامشده در سطح شهرستان و کشور قرار بگیرند.
فرماندار نهاوند با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی دولت روند خدمترسانی، اجرای پروژهها و پیگیری برنامهها را متوقف نکرده است و با تجربه هشت سال دفاع مقدس همراهی مردم و تلاش مجموعه نظام امور کشور در مسیر خود در حال پیشرفت است.
بیرانوند بیان کرد: اقدامات انجامشده تنها مربوط به دولت نیست بلکه اقدامات نظام است و همه مجموعهها از دولت، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و مردم در کنار هم برای دفاع از کشور و خدمت به مردم تلاش میکنند و لازم است این خدمات به درستی منعکس شود.
وی با بیان اینکه شعار دولت در حوزه پروژهها «دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» است، گفت: اولویت اصلی شهرستان در حوزه عمرانی، تکمیل پروژههای نیمهتمام است و تلاش کردهایم تا حد امکان پروژه جدیدی تعریف نشود مگر اینکه ضرورت و نیاز مردم اجرای آن را ایجاب کند.
فرماندار نهاوند ادامه داد: در هفته دولت امسال در شهرستان نهاوند ۷۰ پروژه افتتاح و کلنگزنی خواهد شد که اعتبار مجموع این پروژهها افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: از مجموع این پروژهها ۶۰ پروژه افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید و ۱۰ پروژه نیز عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
بیرانوند گفت: از پروژههای شاخص هفته دولت میتوان به افتتاح سردخانه در منطقه خزل، پایگاه اورژانس پزشکی گیان، طرحهای آبرسانی به چندین روستا، واگذاری ۹۵ واحد مسکن مهر، بهرهبرداری از ۳۱۵ واحد مسکن روستایی از هفته دولت سال گذشته تاکنون، افتتاح واحدهای مسکن محرومان، افتتاح ۲ مدرسه در بیان و مسیر حاجیآباد، سالن کشتی منطقه خزل، استخر مجموعه علیمرادیان و زمین چمن شیخ سلیمانیان اشاره کرد.
وی گفت: بازگشایی مسیر نهاوند–فیروزان از کیلومتر صفر تا کیلومتر ۹ و پل حاجیعلیمراد نیز از دیگر اقدامات مهم حوزه راه شهرستان نهاوند است.
فرماندار نهاوند با اشاره به پروژههای جدید گفت: کلنگزنی تصفیهخانه گیان با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، کلنگزنی فیبر نوری در شهر فیروزان و توسعه این زیرساخت در چهار شهر شهرستان از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی افزود: در حوزه مسکن، آب و راه نیز تمرکز ویژهای بر تامین اعتبار و اجرای پروژهها داشتهایم و در هفته دولت شاهد افتتاح پروژههای مهمی در این بخشها خواهیم بود.
بیرانوند با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری شهرستان اظهار کرد: در حوزه گشنیز اقدامات خوبی انجام شده و مجوز برای سرمایهگذاری در این حوزه صادر شده است تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی بتوانند با سرعت بیشتری وارد شهرستان شوند.
وی گفت: طرح شهرک غذایی فرآوری گشنیز نیز در حال پیگیری است و پس از انجام استعلامات لازم زمینه صدور مجوزهای مربوطه فراهم خواهد شد تا مسیر سرمایهگذاری در این بخش تسهیل شود.
فرماندار نهاوند همچنین از آغاز روند اجرای پروژههای انرژی تجدیدپذیر در شهرستان خبر داد و گفت: اولین پروژه انرژی تجدیدپذیر شهرستان وارد مرحله اجرایی شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کلنگزنی این پروژه باشیم.
وی از اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در هفته دولت خبر داد و گفت: نشست هماندیشی با جوانان و سازمانهای مردمنهاد، برگزاری کارگاههای تخصصی، دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، اکران فیلمهای کوتاه، برگزاری مسابقات ورزشی و محلی، اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان در نهاوند از جمله برنامههای این ایام است.
بیرانوند بیان کرد: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار اعضای شورای اداری با امام جمعه، حضور مدیران در نماز جمعه، برگزاری میزهای ارتباط مردمی، دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از کارکنان نمونه دستگاههای اجرایی نیز در برنامههای هفته دولت قرار دارد.
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