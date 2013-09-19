محسن فروزان در گفتگو با مهر درباره بازی حساس تیمش مقابل ذوب آهن در هفته دهم گفت: بازی سختی داریم، ذوبیها پس از پیروزی مقابل استقلال شرایط خوبی پیدا کردند اما تنها 3 امتیاز خانگی می تواند ما را راضی کند. باید این دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم و دوباره جایگاه مناسبی در جدول لیگ به دست بیاوریم.
دروازه بان جوان تیم گسترش در ادامه افزود: تیمی که تمام بازیکنانش را جوانان تبریزی تشکیل داده اند و تنها هدفشان کسب افتخار برای این شهر است حمایتی از سوی آذریها نمی شود و خواهش من این است که طرفداران همانطور که تراکتور را حمایت میکنند مشوق ما هم باشند و باعث دلگرمی و ادامه موفقیتهای جوانان شهر خود باشند.
وی با ابراز نارضایی از هواداران تبریزی تصریح کرد: مشخصه تبریز در تیم هایش هوادارانش هستند. در ابتدای فصل هم آنها با شعار " آذربایجان تیملری فرق ایلمز رنگلری" (رنگ تیم های آذربایجان برای ما فرقی ندارد) به استقبال گسترش آمدند اما اکنون شاهد این هستیم که در روی سکوها حمایت زیادی از ما نمی شود.
فروزان افزود: خواهش من از آنها این است که ثابت کنند این شعار واقعیت دارد و در حد حرف نیست و رنگ برای آذریها مهم نیست و آنها هر دو تیم را با یک چشم می بینند.
این دروازه بان جوان که مقابل پرسپولیس به عنوان بازیکن اخلاق انتخاب شده بود در این باره گفت: قبول ندارم که بازیکن حاشیه ای هستم و همیشه سعی میکنم حرفهای با مسائل برخورد کنم اما خیلیها میتوانند شهادت دهند در فصل گذشته برخورد خوبی با من نشد و شخصیتم را بد جلوه دادند.
وی ادامه داد: امسال میخواهم اعاده حیثیت کنم و به همه ثابت کنم میتوانم روزهای خوبی داشته باشم. این جایزه هم به من انگیزه زیادی داد.
