مركزمديريت راه هاي استان مرکزی ارتقاء می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مشرفي در دومین جلسه كميسيون ايمني و سوانح استان افزود: هدف اصلی از برقراری این مرکز هدایت و نظارت بروز و هوشمند بر جاده ها و آخرین وضعیت تردد در راه های استان بوجود آمده است. لذا با نظارت بر راههاي استان ميتوان ميزان ترافيك در راهها تاخيرات احتمالي سفرها را رصد و اشكالات را با اطلاع رساني به حداقل رساند .

وی با بیان اینکه اين مركز سالها عنوان "اطلاعات راهها" را داشته است ، مسئوليت اوليه آن اطلاع رساني از وضعيت راههاست تصریح کرد: مركزمديريت راه هاي استان با هدف ارتقاي بهره برداري بهينه از ظرفيت راه ها بعنوان يكي از بزرگترين سرمايه هاي ملي كشور و روان سازي ترافيك درسطح جاده هاي استان به منظوراطلاع رساني به موقع به عبور كنندگان از راهها مخصوصا رانندگان عزيز مد نظر است.

پرداخت 25 میلیون بابت کمک هزینه سبد غذایی به کودکان زرندیه

سرپرست كميته امداد شهرستان زرنديه گفت: به همت كميته امداد شهرستان زرندیه در 5 ماهه سال جاری بالغ بر 25 میلیون ریال بابت کمک هزینه سبد غذایی به کودکان زیر 6 سال تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.



غلامرضا حافظ کمال ضمن اعلام این خبر افزود: اهمیت برخورداری کودکان از تغذیه مناسب بیشتر از بزرگسالان می باشد به طوریکه عوارض ناشی از کمبود مواد تغذیه ضروری در کودکان، معمولا شدیدتر و جبران ناپذیرتر می باشند.



برپايي2 کانون موقت تابستاني در روستاهاي شهرستان تفرش

به همت امداد شهرستان تفرش اين نهاد در تابستان سال جاري به منظور غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تحت حمايت در روستاهاي دور دست شهرستان اقدام به برپايي دو کانون اوقات فراغت نموده است.



قاسم مقدم مدير امداد شهرستان ضمن اعلام اين خبر گفت: اين کلاسها با محوريت قرآن ، احکام ،سبک زندگي ، آموزش تابلو فرش و کيف دوزي برگزار شده است.



ايشان هزينه برگزاري اين کانونها را بالغ بر 65 ميليون ريال عنوان و تصريح کرد : 40 نفر ازجوانان تحت حمايت در اين دوره ها شرکت کرده و کانونهاي مذکور مورد استقبال بسيار خوب مددجويان روستاها واقع شده و تاثير بسيار مثبتي در روحيه ايشان داشته است.



ارائه مقاله شرکت آبفار مرکزی درشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

شرکت آب وفاصلاب روستایی استان مرکزی درشانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران به ارائه مقاله پرداخت.

این شرکت با حضوردراین کنفرانس که درشهریورماه سال جاری درشیراز برگزار شد،مقاله ای با عنوان (افزایش قابلیت اطمینان سرویس های رایانش ابری وصرفه جویی منابع مطالعه موردی شرکت آبفاراستان مرکزی )ارائه نمود.

این مقاله توسط مهندسی علی صفرحیدری مدیرعامل ،مهندس حامد حیدری داینی مدیراداره آمار و فناوری اطلاعات و مهندس سلمان شیخی کارشناس اداره آمار وفناوری اطلاعات تهیه شده بود که پس از ارزیابی نهایی از طرف کمیته علمی این کنفرانس به عنوان مقاله برتر معرفی گردید.

700خانوار روستایی ازآب شرب سالم بهره مند شدند

با توجه به اثرات خشکسالی برروستاهای استان مرکزی ولزوم تامین آب موردنیاز این روستاها درسریعترین زمان ممکن،شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی رابرآن داشت ازدیزل ژنراتورهای برق سیار برای تامین برق تاسیسات آبرسانی استفاده نماید.

هزینه های بالا برای تامین برق وطولانی بودن مراحل اداری برای برق دارشدن چاه های آب روستاهای استان ،این شرکت رابرآن داشت که برای تامین فوری آب مردم روستاها از 5دستگاه دیزل ژنراتوربرق استفاده نماید که تاکنون در چهار روستای ده نمک شهرستان اراک ،تجره شهرستان ساوه ،سلیم آباد شهرستان کمیجان وشادباغی شهرستان ساوه این دستگاه نصب شده است که با این حساب تعداد700خانوار روستایی با به کارگیری این دستگاهها ازآب شرب سالم بهره مند شدند.