18 برنامه محوری در هفته دفاع مقدس در نهاوند برگزار می شود

خدایار ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرکشی از خانواده های شهدای هشت سال دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه عکس هفته دفاع مقدس، ویزیت رایگان بیماران، آذین بندی و نصب پرچم و بنر در 30 نقطه شهر نهاوند با تصاویر و مضامین یادآوری حماسه های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس از جمله برنامه های مهم هفته دفاع مقدس در شهرستان نهاوند است.

ظفری گفت: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، اجرای تئاتر با عنوان جنگ، ایثار و شهادت، برگزاری یادوراه شهدای جهاد کشاورزی، اعزام یادگاران و راویان هشت سال دفاع مقدس به مدارس مختلف و بازگو کردن خاطرات و دلاور مردی رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس برای نسل سوم از دیگر برنامه های شهرستان نهاوند در هفته دفاع مقدس است.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاهها و ادارات شهرستان نهاوند برای برگزاری باشکوه برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: در هفته دفاع مقدس تلاشمان این است نسبت به سالهای گذشته به طور مضاعف و با راهکارهای جدید تر وارد میدان شویم تا دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران مانند همیشه یاس و شکست را تجربه کنند.

سرپرست معاونت فرمانداری شهرستان نهاوند عنوان کرد: در روز دوشنبه هم با بازگشایی مدارس، زنگ ایثار و مقاومت در همه مدارس با حضور مسئولین ادارات و نهادها، امام جمعه و تعدادی از خانواده شهدا به صدا در خواهد آمد.

خدایار ظفری بیان داشت: در بخش های زرین دشت، برزول، گیان و مرکزی شهرستان نهاوند نیز برنامه های مهمی تحت عنوان ایثارگران و شهیدان، رزمندگان و ولایت‌ مداری و روز درس‌ها و عبرت‌ها از وقایع جنگ تحمیلی توسط بخشداری ها و نیروهای مقاومت بسیج در ادارات، مساجد و پایگاه های مقاومت برگزار می شود.

ظفری اظهار داشت: انتظار ما از خبرنگاران به عنوان سفیران نظام جمهوری اسلامی ایران این است که برنامه های هفته دفاع مقدس را به طور کامل و خوب پوشش دهند تا مردم ما اقتدار و قدرت بسیج و رزمندگان اسلام را که یادگار ثمره عمر امام و دستاورد خون شهداست را احساس کنند.