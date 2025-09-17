  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

۱۵۰ برنامه به هفته دفاع مقدس در عسلویه اجرا می شود

بوشهر-فرماندار عسلویه گفت: بیش از ۱۵۰ برنامه با همکاری سپاه در سطح شهرها، روستاها، شرکت‌های مستقر در منطقه، محلات، پایگاه‌ها و ادارات این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالارظهر چهارشنبه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و مدافعان امنیت، بر اهمیت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رشادت‌های رزمندگان در حفظ استقلال کشور، اظهار داشت: ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که مردم غیور ایران همواره در دفاع از کیان نظام اسلامی مقتدرانه در صحنه حضور دارند.

فرماندار شهرستان عسلویه با اعلام شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم» از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ورزشی در سطح شهر و روستاهای شهرستان از ۲۷ شهریور تا ۷ مهر ماه خبر داد و این ایام را نماد عزت، ایمان و وحدت ملی توصیف کرد.

وی از برگزاری ویژه برنامه شبهای شیدایی، زنگ ایثار در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان، برگزاری یادواره شهدای عسلویه، نخل تقی، بیدخون، بساتین، رژه اقتدار و گلباران مزار شهدا به عنوان محورهای شاخص برنامه‌های هفته دفاع مقدس نام برد.

