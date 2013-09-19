نیوکونگ فوکاران قمی در جام شهدای رزمی کار قم به رقابت می پردازند

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رزمی‌کاران مدعی در بیست و نهمین روز شهریور ماه سال جاری در تلاش برای کسب عناوین برتر پیکارهای نیوکونگ فو قهرمانی استان قم در اوزان و رده های سنی مختلف با یکدیگر پیکار می کنند.



وی ادامه داد:رقابت‌های نیوکونگ فو قهرمانی استان قم در هماهنگی با هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان قم به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس و با عنوان یادواره شهدای رزمی کار استان قم برگزار می‌شود.



مسئول سبک نیوکونگ فو استان قم افزود: با توجه به اینکه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس قرار داریم، پیکارهای نیوکونگ فو قهرمانی قم را با این عنوان نامگذاری کرده ایم و امیدواریم بتوانیم استعدادهای خوبی از این پیکارها شناسایی کنیم.



وی با اشاره به برنامه ریزی مطلوب برای برگزاری این رقابت ها، بیان داشت: شرکت در این دوره از مسابقات برای تمامی رزمی کاران بلامانع است و البته هر ورزشکار حق شرکت در رقابت‌های یک وزن را دارد، ضمن اینکه تمامی ورزشکاران باید دارای کارت بیمه ورزشی سال جاری باشند.



قنبری عنوان کرد: این در حالی است که برای نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها جوایز ارزنده ای در نظر گرفته است و انشاءالله در پایان این رقابت های یک روزه با حضور مسئولان هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو استان قم و این سبک به برترین ها اهدا می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: مسابقات نیوکونگ فو قهرمانی قم به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران سال های دفاع مقدس روز جمعه بیست و نهم شهریور ماه از ساعت 9 صبح در سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان منطقه بلوار محمد امین قم برگزار می‌شود و شرکت کنندگان از باشگاه‌های مختلف نیوکونگ فو قم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



مسئول سبک نیوکونگ فو استان قم در ادامه به زمان وزن‌کشی این رقابت‌ها اشاره کرد و یاد آور شد: یک روز قبل از برگزاری مسابقات آیین وزن کشی انجام می شود و امیدواریم که در نهایت برگزاری این رقابت ها به رشد و پشرفت این سبک کمک کند.



وی در پایان تصریح کرد: ارائه اصل شناسنامه و کارت بیمه ورزشی هنگام ثبت نام و وزن کشی الزامی شده است و با توجه به اینکه برنامه های متنوعی برای تیم منتخب نیوکونگ فو قم در نظر داریم و ممکن است این تیم به رقابت‌های کشوری اعزام شود، نفرات برتر به اردوی آماده سازی تیم قم دعوت خواهند شد.