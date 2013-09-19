تغییر فرهاد دانشجو به علت سوء مدیریت نبود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر هاشمی امروز پس از پایان دیدار رئیس پیشین دانشگاه آزاد و سرپرست جدید درباره جلسه شب گذشته هیأت امنای دانشگاه آزاد، گفت: جلسه شب گذشته خیلی خوب برگزار شد و از رئیس پیشین دانشگاه آزاد به علت هماهنگی های مناسب در برگزاری این جلسه تشکر می کنم.

وی ادامه داد: ممکن است این تلقی توسط برخی رسانه ها وجود داشته باشد که به خاطر سوء مدیریتها تغییری اعمال شده در حالیکه اینگونه نیست و تمام اعضای هیأت امنا تاکید داشتند رئیس پیشین دانشگاه آزاد تمام سعی اش را در این دانشگاه انجام داده است.

هاشمی با اشاره به زمان تغییر جاسبی، گفت: در زمان تغییر جاسبی و اوائل شروع به کار فرهاد دانشجو تلخیهایی به دلیل یک سری مسائل وجود داشت اما بعد این موضوعات حل و تلاش شد فضا به سمت صمیمت بازگردانده شود.

رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: اگر امروز در دانشگاه آزاد تغییراتی صورت گرفته به خاطر تغییر در کشور است و این جریان کاملاً طبیعی است که وقتی در کشور دیدگاهی غالب شود تغییراتی هم در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر هم عدم تفاهمی بوده به خاطر منافع دانشجویان بوده است که این مسائل هم حل شد، حتی تصمیم گرفتیم این اختلافات را کنار گذاشته و کارهای دانشگاه آزاد را پیش ببریم.