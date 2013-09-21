17 درصد کالاهای صنایع دستی دارای بسته بندی مناسب شده اند

یحیی رحمتی به خبرنگار مهر گفت: برخی از بسته بندی های صنایع دستی خودشان به تنهایی یک محصول و کالای صنایع دستی هستند و باید با دست ساخته شوند چون به عنوان مثال برای بعضی از کالاها مانند سفال نمی توان گفت که باید یک بسته بندی واحد داشته باشد چون اندازه آنها یکسان نیست.

وی ادامه داد: برخی از بسته بندی ها تنها تا زمان رسیدن کالا به مصرف کننده کاربرد دارد و پس از آن دیگر قابل مصرف نیست اما برخی دیگر از بسته بندی ها خودشان می توانند یک کالای هنری زیبا باشند و حتی بعد از مصرف کالا بازهم قابل استفاده هستند مثل بسته بندی جواهرات. برخی تصور می کنند که بسته بندی باید یک جعبه مکعبی باشد به همین علت برخی از تولید کنندگان، حتی پارچه را هم تا کرده و داخل جعبه های مکعبی قرار می دهند درحالی که از قدیم الایام بهترین راه بسته بندی پارچه، لوله کردن آن بوده است.

وی گفت: بسته بندی کالای صنایع دستی، قابی است که کالا در آن قرار می گیرد و بخش اعظمی از تبلیغات محصول را بر عهده دارد و به تنهایی در بازاریابی محصول موثر است بنابراین به واسطه بسته زیبا یک کالا معرفی می شود و روی آن بسته اطلاعات محصول از جمله اینکه متعلق به چه فرهنگی است و از چه جنسی تهیه شده درج می شود.

معاون صنایع دستی کشور با بیان اینکه باید تولید کنندگان به سمت طراحی بسته بندی برای کالاهای هنری شان بروند بیان کرد: بسته بندی های صنایع دستی هنوز نتوانسته اند نقش هدیه را ایفا کنند چون وقتی یک محصول خریداری می شود مشتری آن را دوباره با کاغذ، کادو می کند این نشان می دهد که در حوزه بسته بندی هنوز ضعف داریم.

معاون صنایع دستی کشور گفت: در نمایشگاهی دو محصول سفال همدان را با یک رنگ، طرح و اندازه کنار هم قرار دادیم با این تفاوت که یکی از آنها دارای بسته بندی شکیل بود. بررسی استقبال مردم از این دو کالا نشان داد 80 مردم، محصولی که دارای بسته بندی بود را بهتر دیدند تا کالای دیگر را.

رحمتی گفت: در گذشته، صنعتگر فقط می خواست محصول خود را بفروشد و نمی توانست بابت بسته بندی، هزینه بیشتری کند اما اکنون به این نتیجه رسیده که باید برای فروش بهتر محصول خود یک بسته بندی مناسبی را طراحی کند چون درآن صورت مشتری بیشتری خواهد داشت و این بسته ها در فروش محصوش موثر است. بنابراین در چند سال اخیر تولید کنندگان رغبت بیشتری برای طراحی بسته بندی نشان داده اند.

وی با بیان اینکه محصولاتی که برای آنها زحمت بیشتری کشیده شده و یا ارزش مالی زیاد تری دارند، دارای بسته بندی محکم تر و زیباتری هستند، گفت: امسال کاری را شروع کرده ایم که تولیدکنندگان آموزش ببینند چطور می توان برای یک کالا بسته بندی ارزان و ساده در عین حال مناسبی را طراحی کرد چون بسته بندی تنها یک بسته شیک نباید باشد بلکه طراحی آن و نوع معرفی کالا نیز مهم است.

رحمتی با اشاره به برگزاری چندین دوره از همایش های بسته بندی صنایع دستی تصریح کرد: احساس کردم باید در این همایش ها اطلاعات تخصصی تری به هنرمندان داده می شد و بعد همایش برگزار می کردیم با این حال در کنار برگزاری نمایشگاهها و یا جشنواره ها، کالاهایی که دارای بسته بندی مناسب شده اند به معرض نمایش گذاشته می شود و یا به هنرمندان در زمینه طراحی بسته بندی کمک خواهد شد همچنان که اکنون نیز طراحی بسته بندی کالاها درحال بررسی است تا بسته مناسب و شاخص تر به هنرمند معرفی و ارائه شود.

وی بیان کرد: در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی که در روز جهانی صنایع دستی برگزار شد، تنها نمونه ای از بسته بندی طراحی شده توسط بخش خصوصی به نمایش درآمد که آن هم مورد تایید ما نیست متنها برای تشویق بخش خصوصی به نمایش درآمد و ایرادات آن نیز گرفته شد.