تیراندازی در حلب سوریه ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی سوری به الاخباریه سوریه گفت: تیراندازی به اتوبوس حامل دانشآموزان یک مرکز آموزش حفظ قرآن کریم و معلمان آنها در حومه حلب، ناشی از درگیری مسلحانه میان دو نفر بوده که هنگام عبور اتوبوس از این منطقه رخ داده است.
منبع مذکور اعلام کرد: این حادثه یک کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت که مجروحان با درجات مختلف جراحت به مراکز درمانی منتقل شدند.
این منبع افزود: نهادهای امنیتی در حال پیگیری تحقیقات درباره افراد دخیل در این حادثه هستند تا پس از تکمیل بررسیها، آنها را برای اتخاذ اقدامات قانونی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
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