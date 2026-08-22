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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

تیراندازی در حلب سوریه ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

تیراندازی در حلب سوریه ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

یک منبع امنیتی سوری از تیراندازی در حومه حلب و کشته و زخمی شدن هفت نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی سوری به الاخباریه سوریه گفت: تیراندازی به اتوبوس حامل دانش‌آموزان یک مرکز آموزش حفظ قرآن کریم و معلمان آنها در حومه حلب، ناشی از درگیری مسلحانه میان دو نفر بوده که هنگام عبور اتوبوس از این منطقه رخ داده است.

منبع مذکور اعلام کرد: این حادثه یک کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت که مجروحان با درجات مختلف جراحت به مراکز درمانی منتقل شدند.

این منبع افزود: نهادهای امنیتی در حال پیگیری تحقیقات درباره افراد دخیل در این حادثه هستند تا پس از تکمیل بررسی‌ها، آنها را برای اتخاذ اقدامات قانونی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

کد مطلب 6924086

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