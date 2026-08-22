تیراندازی در حلب سوریه ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی سوری به الاخباریه سوریه گفت: تیراندازی به اتوبوس حامل دانش‌آموزان یک مرکز آموزش حفظ قرآن کریم و معلمان آنها در حومه حلب، ناشی از درگیری مسلحانه میان دو نفر بوده که هنگام عبور اتوبوس از این منطقه رخ داده است.

منبع مذکور اعلام کرد: این حادثه یک کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت که مجروحان با درجات مختلف جراحت به مراکز درمانی منتقل شدند.

این منبع افزود: نهادهای امنیتی در حال پیگیری تحقیقات درباره افراد دخیل در این حادثه هستند تا پس از تکمیل بررسی‌ها، آنها را برای اتخاذ اقدامات قانونی به دستگاه قضایی ارجاع دهند.