سرمست: همه تلاش دولت تأمین سلامت، امنیت و معیشت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در دیدار با بخشی از جامعه پزشکی استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: برگزاری جلسات به صورت نمادین برای مناسبت های خاص جهت انتقال ارزش های انسانی و فرهنگی به نسل جدید مهم است اما نشست با اساتید حوزه های مختلف به خصوص در حوزه سلامت و بهداشت باید خروجی درخور توجهی داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: حضور دکتر پزشکیان در مسند ریاست جمهوری ظرفیت ویژه ای است که باید از آن به عنوان پیشران برنامه ها و طرح های استانی بهره برد. طبیعتا این اقدامات بدون مشورت و هم اندیشی با متخصصین حوزه های مختلف میسر نخواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: آذربایجان با توجه به جایگاه تاریخی خود باید به مرکز ترافیک مقامات کشوری تبدیل شود تا از ظرفیت های به وجود آمده جهت تأمین حمایت های مالی طرح ها بهره برد. یکی از این طرح ها تأسیس شهرک سلامت و تأمین زیر ساخت های لازم برای آن است که در اولویت مدیریت عالی استان قرار دارد.

سرمت در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: با توجه به تعلق خاطر دکتر پزشکیان به جامعه پزشکی و سلامت، باید حضور ایشان در رأس قوه مجریه نمود عینی در حوزه یاد شده برای استان داشته باشد. لذا در این خصوص دستور تأسیس شهرک سلامت و بیمارستان ١۵٠٠ تختی در زمینی به مساحت ۴٢ هکتار با حضور دستگاه های مختلف اخذ شده است.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این طرح، بیمارستان های مرند، مراغه، بناب و بیمارستان جامع سرطان که پیشرفت ٩٨ درصدی داشته و مجوز تأمین نیرو نیز دریافت کرده است، اما در تأمین تجهیزات نیازمند همکاری و همراهی هر چه بیشتر دستگاه های ذی ربط و جامعه پزشکی و سلامت است.

استاندار در پایان با اشاره به سه تکلیف استانداری در تأمین سلامت، امنیت و معیشت عنوان کرد: باید تهدیدات به وجود آمده را به فرصت تبدیل کرد و این امر مستلزم اعتماد به نظرات کارشناسی متخصصین در هر حوزه ای است. نظر تخصصی جامعه پزشکی نیز در حوزه سلامت و بهداشت از این حیث، بسیار قابل اهمیت است.