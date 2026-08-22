محمدجواد جلیلی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموع ۱۵ پروژه برقرسانی در شهرستان بهاباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است. این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای شبکه و تضمین پایداری جریان برق برای شهروندان این منطقه انجام شدهاند.
وی در ادامه به مشخصات فنی این پروژهها اشاره کرد و افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه، احداث ۲ هزار و ۱۴۲ متر شبکه فشار متوسط و ۱۲ هزار و ۱۵۱ متر شبکه فشار ضعیف است. همچنین در این طرحها، ۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب و ۴۴۸ دستگاه چراغ روشنایی جهت بهبود وضعیت روشنایی معابر به کار گرفته شده است.
جلیلی تأکید کرد: این اقدامات در راستای تعهد شرکت توزیع برق استان به بهبود کیفیت خدماترسانی و کاهش تلفات و ناپایداری شبکه در مناطق مختلف استان صورت میگیرد.
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