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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

بهره‌برداری از ۱۵ پروژه برق‌رسانی در بهاباد

بهره‌برداری از ۱۵ پروژه برق‌رسانی در بهاباد

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۵ پروژه زیرساختی در حوزه توزیع برق در شهرستان بهاباد با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پایداری شبکه، به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدجواد جلیلی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموع ۱۵ پروژه برق‌رسانی در شهرستان بهاباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده است. این پروژه‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه و تضمین پایداری جریان برق برای شهروندان این منطقه انجام شده‌اند.

وی در ادامه به مشخصات فنی این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه، احداث ۲ هزار و ۱۴۲ متر شبکه فشار متوسط و ۱۲ هزار و ۱۵۱ متر شبکه فشار ضعیف است. همچنین در این طرح‌ها، ۸ دستگاه ترانسفورماتور نصب و ۴۴۸ دستگاه چراغ روشنایی جهت بهبود وضعیت روشنایی معابر به کار گرفته شده است.

جلیلی تأکید کرد: این اقدامات در راستای تعهد شرکت توزیع برق استان به بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش تلفات و ناپایداری شبکه در مناطق مختلف استان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6924096

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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