رای قطعی پرونده فساد مالی مرتبط با شهرداری آذرشهر صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حکم محکومیت صادره از دادگاه کیفری یک تبریز در مورد متهمین مرتبط با شهرداری آذرشهر نهایتا در دیوان عالی کشور تایید شد؛ به موجب این حکم برای ۲۴نفر از جمله شهردار اسبق و رئیس شورای اسلامی اسبق آذرشهر و برخی از کارمندان شهرداری به اتهام تشکیل شبکه برای اختلاس اموال شهرداری (۳۳ قطعه مسکونی)، ارتشا و تبانی برای بردن مال شهرداری حبس‌های طویل المدت (بیست سال و پانزده سال) و رد مال به شهرداری صادر شده است.

وی در توضیح سمت مرتکبین افزود: متهم ردیف اول شهردار اسبق آذرشهر، متهم ردیف دوم رئیس اسبق شورای اسلامی آذرشهر، متهم ردیف سوم مسئول وقت املاک شهرداری آذرشهر، متهم ردیف چهارم مسئول وقت خدمات شهری شهرداری آذرشهر، متهم ردیف پنجم مسئول وقت واحد حقوقی شهرداری آذرشهر، متهم ردیف ششم مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش آذرشهر، متهم ردیف هفتم کارشناس رسمی دادگستری و شغل متهم ردیف هشتم آزاد است؛ هم چنین برای سایر اشخاص دیگر که خارج از مجموعه شهرداری آذرشهر بوده‌اند عمدتا به اتهام پرداخت رشوه (رشاء) به کارمندان شهرداری حکم حبس صادر و قطعی شده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان آذرشهر و سایر مقامات قضایی دخیل در پرونده از اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دستگاه قضایی در راستای کشف جرم و حفظ ادله قدردانی کرد و علت تأخیر در صدور رای قطعی را وجود برخی پیچیدگی‌ها در اثبات مجرمیت متهمین در پرونده دانست.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد علی‌الخصوص فساد در ادارات دولتی و دیگر سازمان‌های عمومی با هیچ شخص یا اشخاصی مماشات نداشته و به صورت قاطع با این موضوعات برخورد قانونی می‌کند.