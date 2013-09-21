راهكارهاي افزايش تجارت بين ايران و افغانستان/ بازار افغانستان بر روي همه باز است

به گزارش خبرنگار مهر، در دي ماه سال 1390 هيئت تجاري از استان همدان كه متشكل از اعضای اتاق بازرگاني و بازرگانان استان همدان می‌شدند، با سفر به افغانستان و استان هرات با توانمندی‌های آنان در بخش‌های گوناگون صنعتي، كشاورزي و تجاري آشنايي بيشتري يافته و اقدام به تبادل توافق نامه‌هایی براي افزايش مبادلات كردند.

در همين راستا صبح شنبه سفیر افغانستان در ایران، اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع استان هرات افغانستان، رئیس و اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن وكشارزي استان همدان و تعدادي از فعالان اقتصادي دو كشور با حضور در دفتر استاندار همدان با وي به گفتگو نشستند.

بازار افغانستان بر روي همه باز است

سفير افغانستان در ايران در اين ديدار گفت: بازار افغانستان بر روي همه باز است.

نصير احمد نور عنوان كرد: دولت افغانستان از همه سرمايه گذارن در اين كشور حمايت می‌کند و قيد بندي براي اين كار نيز ندارد.

وي ادامه داد: افغانستان فرصت‌های خوبي براي سرمايه گذاري در زمينه معادن و بخش كشاورزي دارد و برخي محصولات کشاورزی آن در جهان بي مانند است.

سفير افغانستان در ايران با اشاره به اينكه بوعلي سينا در بلخ به دنيا آمد، بارگاهش در همدان است وكارنامه اش جهاني است، اذعان داشت: همدان پايتخت امپراطوري هاي جهان بوده است.

احمد نور اذعان داشت: روابط دو كشور ايران وافغانستان همواره در تاريخ مبتني بر همكاري متقابل بوده است.

رشد هشت برابر مبادلات تجاري ايران وافغانستان

وي با اشاره به اينكه در سال هاي اخير شاهد افزايش مبادلات تجاري بين ايران وافغانستان بوده‌ایم، عنوان كرد: چهار سال قبل ميزان مبادلات بين دو كشور به 500 ميليون دلار در سال می‌رسید كه اين ميزان هم اكنون به پنج ميليارد دلار در سال افزايش يافته كه رشدي هشت برابري را نشان می‌دهد.

سفير افغانستان در ايران عنوان كرد: صادرات گوشت مرغ نيز از استان خراسان رضوي به افغانستان در پنج ماهه اخير چهار برابر افزايش يافته است.

احمد نور ادامه داد: در حالي كه در مروز "يدك" در گذشته 80 كاميون حق عبور داشتند اكنون روزانه اين ميزان به 450 كاميون در روز رسيده است.

وي با اشاره به اينكه 30 مبادي ورودي به افغانستان وجود دارد كه مهم‌ترین آن از راه مرز زميني سرخس است، اظهار داشت: توسعه بندر چابهار براي مبادلات بين دو کشورهای همسايه بسيار حياتي است.

سفير افغانستان در ايران گفت: نه تنها افغانستان بلكه كشور هند نيز نياز به توسعه اين بندر وراه ارتباطي دارد.

احمد نور با تاكيد براينكه كشور هند در حال ايجاد راه مواصلاتي در مسير بندر چابهار در افغانستان است، عنوان كرد: بايد زمينه پهلو گيري کشتی‌های بزرگ‌تر در اين بندر فراهم شود.

وي اذعان داشت: توسعه بندر چابهار و فاصله مناسب آن به نسبت بندر عباس می‌تواند كشور افغانستان را از وابستگي به بندر كراچي در پاكستان كمتر كند.

سفير افغانستان در ايران با تاكيد براينكه پس از پايان جنگ در افغانستان مبادلات تجاري با كشورهاي جهان افزايش يافته است، عنوان كرد: مبادلات تجاري هر روز با كشورهاي همسايه در حال افزايش است.

محدوديتي در كشور افغانستان براي سرمايه گذاري نيست

احمد نور اذعان داشت: سرمايه گذاران بايد مهارت سر مايه گذاري را يافته ومحدوديتي در كشور افغانستان براي سرمايه گذاري نيست.

وي با اشاره به فعاليت كشورهاي غربي وآمريكا در افغانستان، اذعان داشت: آمريكا بزرگ‌ترین كشور كمك كننده به افغانستان است.

سفير افغانستان در ايران ادامه داد: اگرچه اين كشور سهم بسزايي در كمك مالي و نظامي در افغانستان دارد اما آن نمی‌تواند كفه رقابت را براي سرمايه گذاري و بهره برداري از ظرفیت‌های افغانستان براي ديگران كم رنگ تر كند، چرا كه در مزايده يكي از بزرگ‌ترین معادن مس جهان، يك شركت چيني به پيروزي رسيد واين در حالي است كه چين در افغانستان حتي يك سرباز هم ندارد.

احمد نور بيان داشت: شرکت‌های ايراني بايد از امتياز حسن همجواري، همزباني وهم ساني استفاده كرده و با سرمايه گذاري در بخش خصوصي از امتيازات خوبي كه افغانستان در اختيارشان قرار خواهد داد استفاده كنند.

ايران گوي رقابت در افغانستان را از ديگر كشورها ببرد

وي با اشاره به اينكه ايران گوي رقابت در افغانستان را از ديگر كشورها ببرد، اذعان داشت: اميدواريم قدم‌های جدي براي توسعه روابط برداشته شود.

رئيس اتاق بازرگاني استان هرات افغانستان نيز در اين بازديد گفت: مشتركات فرواني بين ايران وافغانستان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

حاجي سعيد خطيبي با اشاره به اينكه هر دو كشور ظرفیت‌های مشتركي در بخش سرمايه گذاري دارند، بيان داشت: ديدار با تجار همداني می‌تواند زمينه ساز گسترش فعالیت‌های اقتصادي ميان ايران وافغانستان شود.

وي اذعان داشت: سالهاي متمادي جنگ داخلي باعث شد كه زير ساخت‌های آن از بين برود اما ملت افغانستان با عبور از اين موانع به آينده روشن كشورشان می‌اندیشند.

رئيس اتاق بازرگاني استان هرات افغانستان با تاكيد بر آماده شدن فضاي كسب و كار وتجارت با كشورهاي جهان در اين كشور، عنوان كرد: نياز هر دو كشور ايران و افغانستان سرمايه گذاري متقابل در بخش‌های گوناگون است كه ظرفیت‌های آن را دارند.

ايران تبديل به يكي از مهم‌ترین شركاي تجاري اين كشور شده است

خطيبي بيان داشت: واردات افغانستان در سال گذشته از ايران به پنج ميليارد دلار رسيد است وايران را تبديل به يكي از مهم‌ترین شركاي تجاري اين كشور شده است.

وي با اشاره به مولفه هاي تشويقي براي سرمايه گذاري در كشورش، گفت: سرمايه گذاران در افغانستان از معافيت 10 ساله مالياتي بر خوردار خواهند شد.

رئيس اتاق بازرگاني استان هرات افغانستان بيان داشت: هم اكنون در يكي از شهرک‌های جديد صنعتي كه در شهر هرات ايجاد شده است،200 كارخانه فعال وجود دارد.

خطيبي اذعان داشت: فن آوري اكثر اين كارخانجات از ايران به افغانستان منتقل شده است.

رئيس اتاق بازرگاني صنايع ومعادن وكشاورزي استان همدان نيز در اين بازديد اقدام به ارائه سيماي كلي از ظرفیت‌های استان همدان در بخش‌های مختلف كرد.

سیدمجید موسوی با اشاره به مشتركات دو دولت ايران وافغانستان در بخش‌های گوناگون، عنوان كرد: مراودات فرهنگي و تجاري همواره مورد توجه دو ملت بزرگ ايران وافغانستان بوده است.

وي ادامه داد: در دو سال گذشته ميزان مبادلات تجاري با كشور افغانستان به بالاترين ميزان خود در دوران روابط تجاري في مابين رسيده است كه نويد بخش خوبي براي آينده روابط تجاري است.

رئيس اتاق بازرگاني صنايع ومعادن وكشاورزي استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های مختلف استان همدان در بخش، صنعت، معدن و كشاورزي بيان داشت: هر دو كشور افغانستان وايران داراي معادن غني، صنايع، نيروي كار تحصيل كرده وفعالان اقتصادي زيادي هستند كه در زمینه‌های مختلفي می‌تواند بايكديگر به همكاري پرداخته وزمينه ساز ارتقاع تراز تجاري دو كشور شوند.

اتاق صنايع، معادن و كشاورزي همدان نگاه ويژه اي به كشور افغانستان دارد

موسوي اذعان داشت: اتاق صنايع، معادن وكشاورزي استان همدان نگاه ويژه اي به كشور افغانستان و استان هرات دارد و هدف از دعوت هيات تجاري آن نيز گسترش مبادلات بين دو كشور دوست هماسايه ايران وافغانستان است.

وي با اشاره به اينكه در دي ماه سال 1390 به همراهي هئيتي از بازرگانان استان به كشور افغانستان و استان هرات سفر كرديم وبا ظرفیت‌های بالقوه اين منطقه از افغانستان در بخش‌های گوناگون آشنا شديم، عنوان كرد: سفر هيئت تجاري افغانستان به ايران واستان همدان در راستاي پي گيري توافقات في ما بين است.

رئيس اتاق بازرگاني صنايع ومعادن وكشاورزي استان همدان با تاكيد براينكه دعوت از هيئت‌هاي بازرگاني كشورهاي دوست جمهوري اسلامي ايران به استان همدان ودر راستاي معرفي قابليت‌هاي بالقوه صنايع و معادن و كشاورزي آن است، در پايان گفت: هيئت تجاري افغانستان در اين سفر از برخي از صنايع مسقر در همدان وبازديد كرده وراهكارهاي توسعه روابط اقتصادي، تجاري و بازرگاني را در بخش‌های مختلف مورد ارزيابي قرار خواهد داد.

در پايان اين مراسم نيز استاندار همدان با دادن هداياي فرهنگي به سفير افغانستان ابراز اميدواري كرد كه روابط دو كشور بيش از پيش توسعه يابد.

هيئت تجاري افغانستان كه دو روز ميهمانان پايتخت تاريخ وتمدن ايران اسلامي خواهد بود امروز از واحدهاي صنعتي شهرك صنعتي بوعلي ديدار كرده وبا ظرفیت‌های بلقوه اين بخش آشنا خواهند شد وامشب نيز در مراسم ضيافت شامي ميزبان استاندار همدان خواهند بود.

همچنين هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تجارت و صنایع هرات امروز با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع،معادن وكشاورزي استان همدان ديدار خواهند كرد.

گفتني است سمینار آشنایی با فرصت‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین استان همدان و استان هرات افغانستان فردا در در محل دفتر اتاق بازرگاني استان همدان برگزار خواهد شد.