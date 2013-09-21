به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار فرماندهان سپاه علی بن ابیطالب(ع) و رئیس سازمان اردویی و راهیان نور که به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: با توجه به آیه 125 سوره نحل در اسلام برای اثبات حق و باطل چند راه ارائه شده است.

وی افزود: اولین راه اقامه دلیل و برهان است که خداوند به پیامبر(ص) وحی کرد با حکمت مردم را به سوی خدا دعوت کند چرا که تمام معارف اسلام بر اساس دلیل است و بدون دلیل هیچ کاری انجام نمی‌شود.

استاد برجسته حوزه اظهار کرد: پند و نصیحت دومین راه ارائه شده اسلام است که مطالب را برخی می‌دانند ولی بخاطر غفلت و عوامل دنیایی متخلف به اخلاق شدند، نیاز به موعظه دارند و در نهج البلاغه نیز بخشی از سخنان امیرالمومنین(ع) به موعظه و نصایح اختصاص یافته است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: مناظره یکی دیگر از راه هاست که باید حرف‌ها را زد و در معرض قضاوت قرار گرفت چرا که در فرهنگ اسلامی مطالب فراوانی در خصوص مناظره و مجادله بیان شده است؛ همانطور که علامه امینی کتاب الغدیر خود را درقالب مناظره در 11 جلد نگاشته است.

یکی از خطرهای بزرگ اسلام حضور تکفیری‌ها و سلفی هاست

وی ادامه داد: یکی از خطرهای بزرگ اسلام حضور تکفیری‌ها و سلفی هاست که با سرمایه و دلارهای نفتی و گازی قطر و عربستان رشد و تغذیه می‌کنند و حاضر به مناظر ه نیستند و امام خمینی(ره) نیز این فرقه‌ها را خرافی و بی‌اساس می‌دانستند.

این مفسر قرآن کریم گفت: تا کنون شیعیان و سنیان در کنار یکدیگر زندگی و تحصیل می‌کردند که این فرقه‌های ضاله خود را مجهز به نابود کردن این 2 شاخه مسلمین می‌کنند و مطالب مذهبی سایت‌ها را نشخوار می‌کنند و به انحراف در سایت‌ها منتشر می‌کنند.

آیت الله نوری تاکید کرد: در مقابل مسلمین سه جبهه وجود دارد: سلفی‌ها و تکفیری‌ها، صهیونیست‌ها و استکباریون که آمریکا در رأس آنها قرار دارد؛ وجود این سه یعنی جهاد که اگر کسی در برابر منطق تسلیم نشود و موعظه را نپذیرد زبانی جز شمشیر و جهاد کارساز نیست.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) 13 سال مردم را با دلیل و برهان و مناظره به اسلام دعوت کرد ولی کارساز نبود تا اینکه خدا حکم جهاد و جنگ بدر را در سال دوم هجری صادر کرد و با وجود 313 نیروهای انسانی و کمبود تجهیزات در مقابل لشگر هزار نفری مجهز دشمن با اراده ایمان و عشق ولایت، پیروی از رهبر خود، معنویت و توکل بخدا به پیروزی دست یافتند.

این مرجع شیعیان تصریح کرد: عدد 313 بسیار مقدس است و همیشه در تاریخ نشانگر تعداد نخبگان بوده که در جنگ بدر نیز سپاه مسلمین به این تعداد بود.

وظیفه داریم خون شهدا را زنده نگه داریم

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: طی دیدار چهره به چهره علما و مراجع تقلید با تمام اقشار مردم در سفرهای استانی و خارج از کشور این علاقه و عشق به رهبر و ولی فقیه زمان موج می‌زد و از شعار خامنه‌ای کوثر است برای بیان پیروی از آیت الله خامنه‌ای استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: خداوند بر ایمان، علاقه، توکل، عشق و درک معنویت در مقابل دشمنان تاکید می‌شود که مثال روز آن را می‌توان در پیروزی جنگ‌های 33 روزه و 22 روزه لبنان مثال زد.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به پیشرفت‌های نظامی و ایمانی ایران بیان کرد: چه از لحاظ نظامی و دفاعی و چه از نظر ایمان و پیروی ولایت مردم ایمان پیشرفت بالایی داشته‌اند.

آیت الله نوری درخصوص کمک‌های نظامی و مالی قطر و عربستان به کفار و مستکبرین گفت: قطر و عربستان علاوه بر کمک‌های نظامی و مالی به تکفیری و سلفی‌ها، استعمارگران غربی همچون آمریکا، فرانسه و انگلیس را تغذیه و حمایت می‌کنند تا در برابر مسلمین و شیعیان تقویت شوند و این اقدامات از کشورهای اسلامی بسیار تاسف بار است.

وی در پایان با اشاره به وظیفه علما و مردم در برابر شهدا عنوان کرد: وظیفه داریم خون شهدا را زنده نگه داریم و با نشر فرهنگ دفاع مقدس به احیای فرهنگ شهادت در سایت‌ها و مجامع دیگر بپردازیم.