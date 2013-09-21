اجرای بیش از 20 برنامه به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس

سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری اینکه هفته گرامیداشت دفاع مقدس از فردا 31 شهریور آغاز و تا پنجم مهر ماه سالجاری ادامه دارد، اظهار داشت: جمعی از پاسداران و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با در نخستین روز از این هفته با امام جمعه دیدار خواهند داشت.

وی یادآور شد: فضاسازی در سطح میادین اصلی شهر و سنگرسازی در نقاط مختلف شهر، اجرای شب خاطره در سطح مساجد شهری و روستایی با حضور پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و بازخوانی عملیات دفاع مقدس، نمایش فیلم در سطح پایگاه های مقاومت بسیج، اجرای کوهپیمایی از سوی بسیجیان، همایش بزرگ دفاع مقدس با حضور کارمندان ادارات در دانشگاه دامغان و دیدار با خانواده معظم شهدا از مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شهرستان دامغان است.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان، پخش کلیپ اعزام رزمندگان دامغانی به مناطق عملیاتی جنگی در دوران 8 سال دفاع مقدس از تلویزیون شهری، برگزاری مسابقات ورزشی بین پایگاهی، برگزاری نمایشگاه عکس و آثار جنگ زرمندگان دامغان در عملیات های مختلف، نمایشگاه کتاب، تجلیل از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی هنری را از دیگر برنامه های این هفته ذکر کرد.

حسینی همچنین در خاتمه به برگزاری ششمین یادواره 152 شهید والامقام پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب در روز پنجم مهر ماه سالجاری و در آخرین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس خبر داد و گفت: این یادواره با سخنرانی و اجرای برنامه های مختلف در استادیوم ورزشی حضرت حمزه سیدالشهدا(ع) دامغان برگزار می شود.