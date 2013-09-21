به گزارش خبرنگار مهر، صادق رئیسی‌کیا در خصوص، نشست هیات رئیسه باشگاه سورینت راه‌آهن با سرمربی تیم، صحبت‌هایی که در خصوص برکناری ابراهیم‌زاده و مطرح شدن نام گزینه‌های دیگر به جای وی مطرح شده، گفت: عصر روز شنبه نشستی بین هیات رئیسه باشگاه سورینت و سرمربی تیم برگزار شد که در این نشست وضعیت فعلی تیم و نتایج کسب شده توسط آن مطرح شد.

وی در همین خصوص افزود: در این نشست با توجه به تامین همه امکانات، شرایط و بسترهای لازم برای کسب نتایج مطلوب دلایل نتایج نامطلوب تیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل باشگاه سورینت تاکید کرد: قرار است طی 48 ساعت آینده نتایج این بررسی و ارزیابی‌ها بین سرمربی تیم و هیات رئیسه باشگاه مورد مشورت قرار گرفته و تصمیمات لازم به اتفاق ایشان جهت خروج از این وضعیت اتخاذ شود.

وی در خصوص دلیل حضور ابراهیم زاده در اواخر تمرین عصر شنبه تیم اظهار داشت: ابراهیم‌زاده به دلیل حضور در نشست هیات رئیسه نتوانست در ابتدای تمرین حضور پیدا کند اما با توجه به استراحت تیم در روز یکشنبه وی طبق روال همیشه و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، تیم در تمرین روز دوشنبه حضور پیدا خواهد کرد و به کارش ادامه می‌‎دهد.

رئیسی‌کیا در خصوص گزینه‌هایی که به عنوان جانشینان ابراهیم‌زاده در برخی رسانه‌ها مطرح شده و اظهار نظرهایی که در این خصوص صورت گرفته، گفت: ما تا این لحظه با هیچ گزینه‌ای صحبت نکرده‌ایم و تمام مطالب مطروحه در این خصوص از سوی برخی مربیان و یا رسانه‌ها و همچنین انتصاب هرگونه مذاکره و ... به مسئولان باشگاه راه‌آهن سورینت کذب محض است.