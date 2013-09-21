به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر چهارشنبه در نشست برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان بوشهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس زمان مناسبی برای تشریح دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی و بیان رشادت‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان ایران اسلامی است.

وی به تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر تنها نوع جنگ تغییر کرده است و ما همچنان در جنگ هستیم و تا زمانی که بی‌عدالتی در دنیاد ادامه دارد، جنگ نیز ادامه دارد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به نقش بسیار مهم و تاثیرگذار بسیج و سپاه و ارتش در جنگ اشاره کرد و افزود: رزمندگان بسيجي و رده‌هاي ارتش و سپاه استان بوشهر از نيروهاي توانمند و اثرگذار در هشت سال دفاع مقدس بودند و كارنامه درخشاني از خود به جا گذاشتند.

وی همچنین نقش استان بوشهر در زمان جنگ و حملات دشمن به استان را یادآور شد و تصریح کرد: استان بوشهر ششمین استان در نبرد مستقیم با دشمن بود که بیشترین حملات نیز به جزیره خارک صورت گرفت.

سردار جمیری نقش رهبری در زمان جنگ را بسیار مهم توصیف کرد و بیان داشت: با توجه به بيانات حضرت امام(ره) ما در دفاع مقدس ابهت و هيمنه دو ابر قدرت را شكستيم و توانستيم با وجود برنامه‌ريزي دشمنان براي از بين بردن نظام اسلامي، انقلاب را صادر كنيم.

وی با اشاره به برگزاری 73 برنامه دفاع مقدس توسط سپاه استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: این برنامه‌ها با موضوعات مختلف در رده‌های بسیج و سپاه سراسر استان بوشهر برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به برخی از این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ مقاومت در مدارس، تجليل از ايثارگران دفاع مقدس، پياده‌روي خانوادگي، صبحگاه مشترك بسيجيان، ديدار با خانواده شهدا و غبار روبي قبور مطهر شهدا از جمله این برنامه‌ها است.

وی اظهار داشت: روزهای هفته دفاع مقدس به نام خاصی نامگذاری شده است که نام‌های این هفته به ترتیب، اقتدار و صلابت، سربازي و پاي مردي، عفاف و پاسداري، ايثارگران و شهيدان، رزمندگان و ولايت‌مداري و روز درس‌ها و عبرت‌ها از وقايع جنگ تحميلي نامگذاری شده است.