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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۴۸

مولوی عنوان کرد:

اعتبارات آموزش و پرورش آبادان 40 درصد رشد داشته‌است

اعتبارات آموزش و پرورش آبادان 40 درصد رشد داشته‌است

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش آبادان گفت: میزان اعتبارات تخصیص یافته امسال آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته از رشد 40 درصدی برخوردار بوده است.

سید محمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اعتبار 67 میلیارد و 600 میلیون ریال تخصیص یافته از محل تملک دارایی‌های استان در سال جاری به این اداره افزود: این میزان اعتبار برای اجرای 23 پروژه احداث، تکمیل، تعمیرات و انشعابات آب و برق و خرید تجهیزات هزینه می شود.

به گفته وی میزان اعتبار سال گذشته آموزش و پرورش آبادان ۴۲ میلیارد ریال بود که تنها ۹ ملیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آن جذب شد.

مولوی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر الزامی بودن موضوع برنامه ریزی برای توزیع مناسب دانش آموزان در رشته‌ها و شاخص‌های آموزشی خواستار توسعه کمی و کیفی شاخص کار و دانش و فنی و حرفه ای این شهرستان شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان اظهار کرد: امسال سه هزار و ۲۰۰ دانش آموز برای تحصیل در آبادان ثبت نام کردند.

مولوی با اشاره به اختصاص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل تملک دارایی ها به آموزشگاه های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: این میزان اعتبارات برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز آموزشگاه ها هزینه می شود.

بررسی شاخص فنی و حرفه ای و کار و دانش، تدوین برنامه سالانه برای مدیران، بازگشایی مطلوب مدارس و تدوین برنامه هفتگی از دیگر موارد تاکید شده توسط رئیس آموزش و پرورش آبادان بود.

وی در ادامه از راه اندازی نخستین مرکز تخصصی تصحیح اوراق امتحانی در آموزش و پرورش آبادان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این مرکز با هدف خدمات رسانی بهتر و به موقع به دانش آموزان و تامین رفاه و آسایش مصححین اوراق امتحانی با اعتباری معاددل پنج میلیارد ریال احداث می‌شود.

به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان، این تنها مرکز تخصصی تصیحح اوراق امتحانی در شهرستان آبادان خواهد بود که تمامی اوراق امتحانات نهایی در آن تصیحح می شود.

کد مطلب 2140135

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