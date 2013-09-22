رژه نیروهای مسلح استان بوشهر همراه با اقتدار و صلابت نیروها

به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح که صبح یکشنبه در میدان امام بوشهر منتهی به خیابان جانبازان برگزار شد ابتداء نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه به اتفاق استاندار و اعضای شورای تامین ضمن ادای احترام به شهدای والامقام و امام شهداء ، از نیروهای شرکت کننده در مراسم بازدید کردند.

در این مراسم باشکوه که نیروهای مسلح با اقتدار به همراه تجهیزات نظامی پیشرفته و مدرن با اقتدار و ابهت هرچه تمامتر توان دفاعی و بازدارندگی خود را به رخ دشمنان کشاندند.

در مراسم رژه نیروهای مسلح استان بوشهر ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تبریک هفته دفاع مقدس ، این هفته را نماد ایمان، جهاد، ولایت‌مداری ومقاومت اسلام و ایران اسلامی دانست و افزود: هفته دفاع مقدس عصاره فضائل رزمندگان در طول تاریخ اسلام و ایران است.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه ایران اسلامی درهمان اوان طلوع انقلاب اسلامی با جبهه اسلام ستیزی و ایران ستیزی روبه‌رو شد گفت: در این ایام استکبار جهانی با تهاجم سخت نظامی ایران اسلامی را مورد هجوم قرار داد اما رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح با پشیبانی مردم ولایت‌مدار با رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری شکوه مقاومت ایران اسلامی را به ارمغان آوردند.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس آغازی بودبرای اوج نیروهای مسلح در تاریخ ایران و شروعی برای پیشرفت ایران اسلامی در عرصه‌های علم و تکنولوژی نظامی و توانمندی در عرصه‌های مختلف بود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه اینک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درتمامی شاخصه‌های دفاعی دارای توانمندی بالایی است افزود: توان ایران اسلامی در حوزه‌های تهاجم، دفاع، صف و میدانی همراه با ایمان، تقوا، اخلاق نظامی،

دانش و قدرت میدانی در کنار فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب اسلامی بگونه‌ای است که با حماسه آفرینی‌های خود به عنوان نیروهای مسلح پرتوان جهان به‌شمار می‌آید.

صفایی بوشهری تصریح کرد: نیروهای مسلح استان بوشهر خط مقدم دفاع مقدس جنوب هستند پیمان می‌بندند در کنار رهبر با تمام وجود از کیان میهن اسلامی، و اسلام عزیز دفاع می‌کنند.

فرمانده ارشد سپاه استان بوشهر هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهداَء، امام شهداء، رزمندگان به حمله نظامی دشمن در 31 شهریور سال 1359 اشاره کرد و افزود: هر سال در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران یادآور شکل‌گیری حماسه عظیمی است که ایران اسلامی و انقلاب اسلامی را از گزند دشمنان کینه‌توز محافظت کرد و سرچشمه عزت، سعادت و سیادت پایان ناپذیر ملت ایران در به اوج رساندن ملت ایران است.

سردار علی رزمجوبا بیان اینکه قدرت نظام ایران اسلامی در ابعاد مختلف در مقیاس جهانی بی‌نظیر است گفت: توان و قدرت نظامی ایران اسلامی در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در جهان بی‌نظیر است که امروز بخشی از توان نیروهای مسلح در استان بوشهر به نمایش درمی‌آید.

در این مراسم، یگانه‌های شرکت کننده در مراسم از مقابل جایگاه مسئولان استان رژه رفتند و بخشی از توان و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین جنگ افزارهای نیروهای مسلح که بدست توانای متخصصان صنایع وزارت دفاع ساخته شده است در این مراسم به نمایش درآمد.