ایتالیایی ها دیگر تحمل شرایط موجود را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "بپه گریلو"، رهبر جنبش اعتراضی "پنج ستاره" در ایتالیا در گفتگو با نشریه "دی سایت" در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ایتالیا سقوط می کند؟ اظهار داشت: ایتالیا کشوری است که ما هرگز در آن چیزی را مطمئنا نمی دانیم. ما یک قانون اساسی داریم که برای فهم آن به یک کارشناس از چپ ها و یکی از راستها نیاز داریم که البته آن را هرگز نمی فهمیم.

وی افزود: من می خواهم بگویم که در ایتالیا هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد، اما شهروندان دیگر نمی توانند این وضعیت را تحمل کنند. نیمی از ایتالیا زیر آب قرار دارد که شامل شرکتهای کوچک و جوانان بیکار است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که پنجاه درصد افراد مجاز به شرکت در انتخابات در ایتالیا به پای صندوقهای رای نمی روند و پنجاه درصد که در انتخابات شرکت می کنند، نمی دانند تصمیم آنها چه مفهومی دارد یا چه کسی را باید انتخاب کنند.

گریلو در ادامه با اشاره به اینکه ما در زمینه اطلاعات از قوانین و موضوعات سیاسی، بدترین کشور اروپایی هستیم، گفت ما دوباره به قرون وسطی برگشته ایم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که شما نقش ایتالیا در اروپا را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت در ایتالیا درک از اروپا به دو چیز محدود می شود، یکی به تفاوت بین نرخ بهره در اوراق قرضه دولتی ایتالیا و آلمان و دیگری به آنگلا مرکل. ما نمی توانیم از این شرایط راضی باشیم و بخشی از یک طرحی باشیم که آن را نمی شناسیم. ما می خواهیم از نو در این باره بحث کنیم.

رهبر جنبش پنج ستاره در ایتالیا همچنین گفت: مسئله در اروپا دیگر یورو نیست، بلکه بدهی ها هستند. ما هر ساله 100 میلیارد یورو برای بدهی های خود پرداخت می کنیم و دیگر نمی توانیم این گونه ادامه دهیم.

وی افزود: من پیشنهاد می کنم که درباره بدهی های ایتالیا مذاکره کنیم.

"گریلو" در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ما هیچ سیستم مالی مشترک و بورس مشترکی نداریم همچنین گفت: جنبش اعتراضی پنج ستاره نگرانی زیادی را در اروپا به وجود آورد، اگر ما برنده می شدیم و به صورت چرخشی ریاست پارلمان اروپا را بر عهده می گرفتیم، سیاست اروپایی را تغییر می دادیم، به همین دلیل ما جنبشی خطرناک ارزیابی می شویم.

