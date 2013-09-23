رشد حداقلی کیفت آثار تئاتر استان مرکزی در 2سال گذشته/ مشکل اصلی ضعف در نگارش متن است

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار جشنواره بیست و پنجم تئاتر استان مرکزی اتفاق مبارکی است که چند سالی است در جشنواره استانی اجرا می شود. "مصطفی محمودی" یکی از اساتید برجسته در زمینه نقد تئاتر، به عنوان نماینده کانون ملی منتقدان ایران منتقد حاضر در جشنواره امسال بود. وی روزنامه‌نگار، منتقد، مشاور امور فرهنگی هنری و ارتباطات رسانه‌ای، مدرس و پژوهشگر است و سال هاست که در زمینه نقد آثار نمایشی فعالیت دارد.

محمودی در گفتگو با مهر به آسیب شناسی تئاتر استان مرکزی پرداخت.

وی با بیان اینکه در جشنواره بیست و سوم استان نیز به عنوان منتقد حضور داشته، گفت: آنچه امروز در تئاتر استان مرکزی دیده می شود نشان از رشد حداقلی استان در زمینه کیفیت آثار نسبت به دو سال گذشته دارد.

مشکل اصلی تئاتر استان ضعف در نگارش متن

محمودی مشکل اصلی حال حاضر تئاتر استان مرکزی را ضعف در نگارش متن دانست و افزود: به نظر می رسد نگارنده های متون نمایشی کنونی از پژوهش و تحقیق جامع و علمی دور هستند.

وی ادامه داد: از طرفی در بخش ها و اجزای اجرایی یک اثر نمایشی، نوآوری و حرکت رو به جلو دیده نمی شود.

عضو کانون ملی منتقدان ایران با ابراز نگرانی برای آینده تئاتر استان مرکزی، اظهار کرد: چنین وضعیتی، برای تئاتری که در آن پتانسیل خوب و تعامل گروهی وجود دارد، نگران کننده است.

محمودی افزود: ظرفیت های مناسب چون افراد مستعد و تحصیلکرده، ارتباط خوب بین جوانان و پیشکسوتان دوستی و تعامل گروه های نمایشی، فرصتی مناسب برای بهبود اوضاع تئاتر استان است که باید در نظر گرفته شود.

جای خالی تحقیق و پژوهش در آثار جشنواره

وی تاکید کرد: جشنواره فرصتی برای ارزیابی وضعیت کنونی تئاتر استان بود که در بسیاری از موارد جای خالی تحقیق و پژوهش در آثار جشنواره دیده می شد.

محمودی بازنگری و دقت بیشتر در نحوه اجرای مواردی چون بازیگری ، کارگردانی و طراحی را نیاز کنونی تئاتر دانست و پیشنهاد داد: بچه های تئاتر استان از طریق مطالعه و دیدن اجراهای خوب تهران با توجه به مسافت کم، سواد خود را بالا ببرند و بیشتر از قبل یاد بگیرند.

وی با اشاره به تلاش مستمر برای ارائه آثار نمایشی مناسب، تصریح کرد: متاسفانه اهالی تئاتر دچار جشنواره زدگی شدند و تلاششان فقط در مسیر عرضه کار در زمان نزدیک به جشنواره و فقط برای جشنواره است.

محمودی برقراری فرهنگ گفتمان در جشنواره را از اتفاقات خوب دانست و افزود: با تمام نقاط ضعف جشنواره، تعامل خوب بین سازندگان و مخاطبان آثار نشان از گسترش فرهنگ گفتمان در تئاتر استان داشت که نسبت به سال های قبل نقطه روشنی بود.

رونق فرهنگ نقدپذیری در پیشرفت تئاتر استان موثر است

عضو کانون ملی منتقدان ایران، رونق فرهنگ نقدپذیری را در پیشرفت تئاتر استان موثر دانست و توضیح داد: رواج فرهنگ نقد باعث بالا رفتن آستانه تحملِ شنیدن نظرات دیگران می شود و قطعا شنیدن نظرات و دریافت بازخوردهای آن باعث پیامدهای مثبت در تئاتر استان می شود.

محمودی خاطرنشان کرد: متاسفانه به غلط باب شده که منتقدین تئاتر باید تحصیلات مرتبط با تئاتر داشته باشند، و معتقدم که این فضا به غلط می خواهد با فرهنگ نقد مقابله کند و جلوی جریان نقد سالم را بگیرد.

منتقد جشنواره بیست و پنجم تئاتر استان مرکزی با تاکید بر بالا رفتن آستانه تحمل تئاتری ها در برابر نقد گفت: یک تماشاچی عادی هم می تواند منتقد باشد و این تحقیق، پژوهش، مطالعه و دیدن آثار به روز تئاتر است که ضرورت منتقد بودن است نه صرفا تحصیلات در این رشته، که توجه به آن ضروری است.

وی تجهیز استان به امکانات مورد نیاز برای تئاتر را دغدغه هنرمندان عنوان کرد و افزود: استان مرکزی برای تبدیل استعدادهای و نیروهای بالقوه به بالفعل در زمینه تئاتر نیاز به سالن های مجهز دارد.

ساخت سالن تئاتر توقع زیادی نیست



وی یادآور شد: اینکه به اجبار نگارخانه و سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای آئینه برای روزهای جشنواره تبدیل به بلک باکس شود نمی تواند راهگشا و پاسخ مناسب برای هنرمندان باشد.

محمودی با تاکید برلزوم تجهیز سالن های تئاتر اراک، گفت: هم اکنون مشکل اصلی کمبود تجهیزات و امکانات است که همین موارد خصوصا در بخش نور باعث شد تا دقایق بسیاری از مردم و داوران برای انتقال نورها و تجهیزات در جشنواره از دست برود.

این روزنامه نگار باسابقه با اشاره به ضرورت نگاه ویژه مسئولان فرهنگی در این بخش اضافه کرد: در کنار هزینه های ضروری یا غیر ضروری که برای فرهنگ و هنر استان می شود ساخت سالنی که یک بخش از دغدغه های هنرمندان را پاسخ می دهد، توقع زیادی نیست.

وی در پایان تاکید کرد: قطعا ساخت و تجهیز امکانات تئاتری نیاز کنونی استانی با ظرفیت های ویژه تئاتری است و بهتر است که در اولویت قرار گیرد.

مصاحبه: سمیه انصاری فر